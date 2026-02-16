Νέο βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: «Όλοι για την αλλαγή»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακούγεται να απαντά στο διαχρονικό σύνθημα που φώναζαν οι παρευρισκόμενοι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό».
Με στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιούργησε ένα νέο βίντεο, που ανάρτησε στο TikTok.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακούγεται να απαντά στο διαχρονικό σύνθημα που φώναζαν οι παρευρισκόμενοι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό», λέγοντας: «Είναι και θα είναι και εδώ και δυνατό. Και ακόμα πιο δυνατό στις επόμενες εθνικές εκλογές».
Σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έγινε η συνεδρίαση, γίνονταν οι εκλογές του Συλλόγου Παραολυμπιονικών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε για να χαιρετήσει τους αθλητές και συνομίλησε με τον Γιώργο Καπελλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.