Νέο βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: «Όλοι για την αλλαγή»

Με στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιούργησε ένα νέο βίντεο, που ανάρτησε στο TikTok.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακούγεται να απαντά στο διαχρονικό σύνθημα που φώναζαν οι παρευρισκόμενοι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό», λέγοντας: «Είναι και θα είναι και εδώ και δυνατό. Και ακόμα πιο δυνατό στις επόμενες εθνικές εκλογές».



Σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έγινε η συνεδρίαση, γίνονταν οι εκλογές του Συλλόγου Παραολυμπιονικών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε για να χαιρετήσει τους αθλητές και συνομίλησε με τον Γιώργο Καπελλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.