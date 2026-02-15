Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία - Το «καρφί» προς Τσίπρα

Ενωτικός και χωρίς ιδιαίτερες εσωκομματικές αιχμές, με λόγο επιθετικό για την κυβέρνηση και το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη για προγραμματική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τις εργασίες της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου που διεξάγεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Φυγή προς τα εμπρός με ενωτικά μηνύματα

Στον απόηχο της ταραγμένης συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας την περασμένη Παρασκευή στην Χαριλάου Τρικούπη και ενάμιση μήνα πριν το συνέδριο στα τέλη Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στο προσκλητήριο συμπόρευσης με τους προοδευτικούς πολίτες για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, που έχει θέσει ως στόχο στις εθνικές εκλογές και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη ΝΔ και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επιχειρώντας να διαλύσει το κακό δημοσκοπικό κλίμα που επιδεινώνουν τα κύματα εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. «Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια Δημοκρατική Αλλαγή με σχέδιο. Με μια νέα προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης προέτρεψε σε ενότητα και αγώνα λέγοντας ότι είναι η μόνη οδός για τη νίκη. «Ενότητα, γιατί πρέπει να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αγώνας, γιατί οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας με νόημα -προς τους εσωκομματικούς του επικριτές Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο- ότι αυτή είναι η αξία του προσυνεδριακού διαλόγου και το χρέος όλων μας και μετά το Συνέδριο».

Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για ένα κρίσιμο πολιτικό ορόσημο και το επικείμενο συνέδριο, όπως είπε, θα είναι η αφετηρία ενός μεγάλου αγώνα. Στο σημείο εκείνο στάθηκε στο σχέδιο αμφίπλευρης διεύρυνσης που έχει θέσει σε εφαρμογή η Χαριλάου Τρικούπη, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «ανοίγει έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης, χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς, αλλά με σεβασμό στη διαφορετικότητα και κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή».

«Καρφί» προς Τσίπρα

Όπως πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, ρίχνοντας ένα έμμεσο καρφί προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, «η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά».

Καταλήγοντας, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία και απηύθυνε ένα θερμό καλωσόρισμα σε «όλες τις γενιές του ΠΑΣΟΚ, της γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης και τους ανθρώπους που ξανασυναντηθήκαμε μπροστά στον στόχο της πολιτικής αλλαγής». Κάλεσε δε σε συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ «όλο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας να έρθει κοντά μας σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία για το μέλλον της πατρίδας», αναφέροντας ότι το πραγματικό ζήτημα για την κοινωνία δεν είναι ο «συστημισμός – αντισυστημισμός», αλλά «ποια πολιτική δύναμη έχει το επεξεργασμένο σχέδιο, το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό και την αναγκαία αξιοπιστία για να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η συνεδρίαση διεξάγεται -προς το παρόν- σε πανηγυρικό κλίμα και συνεχίζεται με ομιλίες κεντρικών στελεχών.