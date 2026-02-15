Μητσοτάκης: Δεν επιδιώκουμε την ένταση, ούτε την αδράνεια - Θέλουμε κανονική σχέση με την Τουρκία

Μήνυμα ότι «η χώρα μας στα εθνικά θέματα επιλέγει το δρόμο του διεθνούς δικαίου, χωρίς υποχωρήσεις αλλά και χωρίς εντάσεις» έστειλε το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη του ανάρτησή.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή του από την Άγκυρα όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας».



Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός σχολίασε τα εθνικά θέματα κάνοντας αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «σε ένα κατεξοχήν φιλεργατικό νομοσχέδιο, περίσσεψε η υποκρισία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Επιπρόσθετα έκανε λόγο για «μία ιστορική Κοινωνική Συμφωνία» και σημειώνει ότι «συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας και υλοποιείται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση».

Η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην «εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού», την οποία χαρακτηρίζει «σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας».

«Δεν ήταν τυχαίο ότι η έξοδός του συνοδεύτηκε από το «Break on Through», μια συμβολική υπενθύμιση ότι η Αθήνα κυριολεκτικά «περνά στην άλλη πλευρά. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο για «ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και που θα δώσει μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα στο λεκανοπέδιο».