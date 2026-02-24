Ερντογάν για τετ α τετ με Μητσοτάκη: «Συζητήσαμε για Αιγαίο - Επιμονή σε τουρκική μειονότητα»

Στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δίνοντας έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι στις 11 Φεβρουαρίου υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι κατά τις συνομιλίες τους εξετάστηκαν τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και οι θέσεις των δύο χωρών σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν «ενισχύθηκε το νομικό και θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, έθεσε ξανά θέμα μειονότητας της Θράκης, αποκαλώντας την «τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης», επισημαίνοντας ότι έθεσε στον Έλληνα πρωθυπουργό τις προσδοκίες της Άγκυρας, όσον αφορά τα θρησκευτικά και τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα.

Στο οικονομικό πεδίο, ο Ερντογάν έθεσε ως στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου από περίπου 7 δισ. δολάρια – επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε το 2025 – στα 10 δισ. δολάρια, κάνοντας λόγο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας.

«Δεν επιδιώκουμε την όξυνση των διαφορών»

Σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, η Άγκυρα επιδιώκει την επίλυση κρίσεων πριν αυτές μετατραπούν σε «θερμές συγκρούσεις», με άξονες την ειρήνη, τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση.

Τόνισε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να μετατρέψει τις διαφωνίες σε εχθρότητες ούτε να κλιμακώσει προβλήματα, προσθέτοντας ότι, ενώ σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων κρατών, αναμένει αντίστοιχο σεβασμό προς τα δικά της.