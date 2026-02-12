Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Εξωτερική πολιτική χωρίς ψευτο - πατριωτικές «κορώνες»

«Διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής τέλος πάντων, που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα». Αυτό υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς για το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Και συνέχισε σημειώνοντας: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας στη βάση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της θάλασσας ενώ τόνισε πως είναι πλέον καιρός να αρθεί οποιαδήποτε απειλή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».



Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό τονίζοντας τη σαφή ελληνική θέση αλλά και την ευκαιρία που δημιουργείται με τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας όπως έχει αποτυπωθεί και στη Συνθήκη της Λωζάνης για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης».

«Όχι απλά δεν χάνει η χώρα στο οτιδήποτε από μία τέτοια λογική διαλόγου, αλλά αντιθέτως κερδίζει πολλά και σημαντικά. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο θα συνεχίσουμε, ακριβώς με την ίδια λογική, με μόνο μας στόχο, πραγματικά μόνο στόχο, να ψηλώνει ουσιαστικά η χώρα», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

