Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Ερντογάν - Του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την Πέμπτη (26/2) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η επικοινωνία των δύο ηγετών έγινε με αφορμή τα γενέθλια του Τούρκου Προέδρου, που είναι γεννημένος το 1954, και σήμερα (26/2) συμπληρώνει 72 χρόνια ζωής.

Το τηλεφώνημα γνωστοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, που αναφέρει ότι εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, επικοινώνησαν με τον Ταγίπ Ερντογάν για ευχές και άλλοι ηγέτες.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, κ. İlham Aliyev, τον Πρόεδρο της Σερβίας, κ. Aleksandar Vucic, τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν, κ. Şevket Mirziyoyev, το μέλος του Συμβούλιου Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, κ. Denis Becirovic, και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι ηγέτες ευχήθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα γενέθλιά του. Και ο Πρόεδρος μας ευχαρίστησε τους ηγέτες. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν ακόμη περισσότερο τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών τους», αναφέρει η τουρκική Προεδρία.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ερντογάν γεννήθηκε στην Κασίμπασα, μια εργατική γειτονιά στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στις 26 Φεβρουαρίου 1954. Γονείς του ήταν ο Αχμέτ (καπετάνιος σε φέριμποτ που καταγόταν από το κέντρο τσαγιού, τη Ριζούντα του Εύξεινου Πόντου) και η νοικοκυρά Τενζιλέ. Ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας, ο Ερντογάν πήρε το όνομά του από τον παππού του Ταγίπ και το Ρετζέπ, το τουρκικό όνομα του έβδομου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου, Ρατζάμπ.



Στα πρώτα του χρόνια, ο Ερντογάν ήταν παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και έπαιζε σε ερασιτεχνικούς συλλόγους τη δεκαετία του 1960. Τη δεκαετία του 1970, έκανε την πρώτη του απόδραση στον ακτιβισμό και την πολιτική. Σε αυτή την ταραχώδη δεκαετία, ήταν μέλος της Εθνικής Ένωσης Τούρκων Φοιτητών. Την ίδια δεκαετία, εγγράφηκε σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά και άρχισε να ανεβαίνει στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Κωνσταντινούπολης με μια μεταγραφή στο IETT Sports Club.



Το 1976, εξελέγη επικεφαλής της νεολαίας του Κόμματος Εθνικής Σωτηρίας (MSP) για την Κωνσταντινούπολη, μια θητεία που θα διαμόρφωνε το πολιτικό του μέλλον. Το MSP ήταν το δεύτερο μεγάλο κόμμα που συνίδρυσε ο Νετζμετίν Ερμπακάν , πολιτικός μέντορας του Ερντογάν. Ο νεαρός άνδρας ανέβηκε στην πολιτική και στην προσωπική του ζωή, καθώς παντρεύτηκε την Εμινέ Ερντογάν δύο χρόνια αργότερα και υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί το 1979.

Το πραξικόπημα του 1980

Αλλά ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980 διέλυσε τη ζωή του μελλοντικού προέδρου, όπως και εκατομμυρίων άλλων. Καθώς τα πολιτικά κόμματα έκλεισαν ένα προς ένα από μια στρατιωτική χούντα, ο Ερντογάν αναγκάστηκε να αναστείλει τις πολιτικές του δραστηριότητες. Την ίδια δεκαετία, εγκατέλειψε και την εκκολαπτόμενη ποδοσφαιρική του καριέρα. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά το 1981, ο Ερντογάν ακολούθησε επιχειρηματική καριέρα και κατατάχθηκε στον στρατό. Αλλά η πολιτική ήταν πάντα στην καρδιά του και εντάχθηκε στο Κόμμα Ευημερίας (RP) του Ερμπακάν το 1983. Γνωστό πρόσωπο στο κόμμα λόγω του παρελθόντος του στο MSP και του ακτιβισμού του στην Φοιτητική Ένωση, ο Ερντογάν ανέβηκε γρήγορα στο κόμμα και εξελέγη πρόεδρος του RP στην Κωνσταντινούπολη το 1985. Ως ικανός ρήτορας και οργανωτής, ο Ερντογάν πιστώνεται την ενίσχυση της εικόνας του RP στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Τουρκίας.



Το 1989, ο Ερντογάν ξεκίνησε το μακρύ του ταξίδι σε πολιτικά αξιώματα όταν προτάθηκε δήμαρχος της περιοχής Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης από το RP. Έχασε αλλά δεν πτοήθηκε. Στις εκλογές του 1991, προτάθηκε για το Κοινοβούλιο ως βουλευτής από την Κωνσταντινούπολη, χάνοντας ξανά. Ο Ερντογάν, ωστόσο, δεν έχασε την ελπίδα και αναδείχθηκε περαιτέρω ως δημοφιλής προσωπικότητα στο RP.



Η μεγάλη του άνοδος στην δημοτική πολιτική ήρθε το 1994, όταν νίκησε σχετικά πιο δημοφιλείς υποψηφίους άλλων κομμάτων και εξελέγη δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στα 40 του. Το 1997, ο Ερντογάν, λάτρης της ποίησης που εξακολουθεί να διανθίζει τις ομιλίες του με στίχους από τους αγαπημένους του ποιητές, καταδικάστηκε για ένα ποίημα, το οποίο του κόστισε τη θέση του ως δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Άρχισε να εκτίει την ποινή του το 1999 και αφέθηκε ελεύθερος λίγους μήνες αργότερα. Το περιστατικό βοήθησε μόνο να ενισχύσει την εικόνα του στην πολιτική.



Καθώς το RP υπέφερε από τις συνέπειες του πραξικοπήματος του 1997, ο Ερντογάν αποφάσισε να χαράξει τη δική του πολιτική πορεία και ίδρυσε το Κίνημα Αρετής με συναδέλφους πολιτικούς ακτιβιστές και πολιτικούς μετά τη φυλάκισή του. Το κίνημα εξελίχθηκε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) το 2001. Τα υπόλοιπα ήταν ιστορία για τον Ερντογάν, ο οποίος έγινε γνωστό όνομα στην Τουρκία στους ρόλους του ως πρωθυπουργός πρώτα και στη συνέχεια ως πρόεδρος.