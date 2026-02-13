Ο Ανδρουλάκης σηκώνει το γάντι στους αμφισβητίες: «Θα σέβεστε»

Απάντηση σε υψηλούς τόνους έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

σε όσους τον κατηγορούν για μαγειρέματα και αλχημείες που θα τον ευνοήσουν στο συνέδριο, σηκώνοντας το γάντι στους εσωκομματικούς του αμφισβητίες.

Ταυτόχρονα, όπως είχε γράψει ο FLASH, ζήτησε από όλους να επικεντρωθούν στη μεγάλη μάχη των εθνικών εκλογών και να μην ανακυκλώνουν στα ΜΜΕ την εσωστρέφεια που παραπέμπει σε εσωκομματικές εκλογές που έχουν τελειώσει πριν ενάμιση χρόνο.

«Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media. Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο "κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας"», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Η απάντηση για το συνέδριο και τον «αλγόριθμο»

Σε σχέση με τη λειτουργία των οργάνων θέλησε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς περί ανύπαρκτων συνεδριάσεων, ενώ έριξε καρφί και για τις διαρροές στα ΜΜΕ πριν τη λήξη των συνεδριάσεων.

«Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε. Ακούω να λέγεται «μα, συνεδριάζουν τα όργανα;». Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα.Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα», σημείωσε.

Απαντώντας με παραδείγματα σε ζητήματα περί αλγόριθμου στην εκλογή των συνέδρων και «μικρού και ελεγχόμενου συνεδρίου» τόνισε: «Και πάω στην ουσία. Θέλουμε ανοικτό συνέδριο; Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε σήμερα: 4.000 εκλεγμένοι συν τον απόδημο. Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων -αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω».

Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην κριτική που δέχεται ότι περιοχές όπου έχει ισχυρή επιρροή θα βγάλουν περισσότερους συνέδρους, διευκρινίζοντας επί προσωπικού: «Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α' Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα; Και πάμε στην κατανομή καθαυτή. Η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του.Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι: «Στη Νότια Αθήνα, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, -έναν μεγάλο δήμο-, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαίου του 2023 3.500, στις δεύτερες του 2023 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισανΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές. Δίνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί προτείνω αυτήν τη λύση. Βριλήσσια: Πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές. Ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι. Φιλοθέη:Πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600». Μάλιστα, εισηγήθηκε αυτός ο κανόνας να μπει και στο καταστατικό.