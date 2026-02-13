Ανδρουλάκης: Τεστ συνοχής σε δυο συνεδριάσεις - Ανοιχτή «πληγή» ο Παναγόπουλος που χλευάζει το ΠΑΣΟΚ

Σε ακόμη ένα κρίσιμο τριήμερο δοκιμασίας για τη συνοχή του και τη δυνατότητα να υπερβαίνει αντιπαραθέσεις χωρίς να πέφτει μόνο του στην παγίδα της εσωστρέφειας εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ.

Στον απόηχο της φορτισμένης και συγκρουσιακής Οργανωτικής Γραμματείας της Τετάρτης για την εκλογή των συνέδρων, τον «αλγόριθμο», τους αριστίνδην και τους διορισμένους συντονιστές σε νομαρχιακές επιτροπές, συνεδριάζει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Χαριλάου Τρικούπη η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Την ίδια ώρα, ανοιχτά παραμένουν τα εσωτερικά μέτωπα από την υπόθεση Παναγόπουλου, προκαλώντας διχασμό στους κόλπους των πράσινων συνδικαλιστών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων στέκονται στο πλευρό του προέδρου της ΓΣΕΕ και της ΠΑΣΚΕ, που ξεκαθάρισε ότι δεν παραιτείται.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο κ. Ανδρουλάκης που δέχεται βολές ότι οδηγεί το κόμμα σε ένα ελεγχόμενο συνέδριο, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, θα επιχειρήσει στη σημερινή του εισήγηση να διαβεβαιώσει εκ νέου ότι το συνέδριο θα είναι θεσμικό, ανοιχτό και υποδειγματικό, όπως όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες των τελευταίων ετών στο ΠΑΣΟΚ.

Θα εστιάσει στη «μεγάλη εικόνα», που σύμφωνα με όσα θα πει, είναι να φτάσει το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής σε κάθε σπίτι στην ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό θα ζητήσει για πολλοστή φορά από όλα τα στελέχη εξωστρέφεια και να γίνουν πολλαπλασιαστές των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Επόμενο κρας τεστ αποτελεί η κυριακάτικη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου όπου μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα ανοίξει κατάλογος ομιλητών και είναι πολύ πιθανό να εκφραστούν γκρίνιες τόσο για τα διαδικαστικά του συνεδρίου όσο και για τη στρατηγική, τις δημοσκοπήσεις και τη διεύρυνση.

Πάντως, σε σχέση με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ήδη το στίγμα της στάσης του, έχοντας δηλώσει ότι «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό, να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ». Αιχμές στις οποίες απάντησε με ένα δηλητηριώδες σχόλιο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αναφέροντας ότι άλλο η ΠΑΣΚΕ και άλλο το ΠΑΣΟΚ και ακόμη ότι η ΠΑΣΚΕ συγκεντρώνει ποσοστό 40% στον συνδικαλιστικό χώρο, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται δημοσκοπήσεις και τις εκλογικές αναμετρήσεις μεταξύ 12% και 13%.

Με δύο ψηφοδέλτια

Ο κ. Ανδρουλάκης από τη Βουλή χθες, χρέωσε στη ΝΔ το θέμα, λέγοντας απευθυνόμενος στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ότι δεν είναι «υπόθεση Παναγόπουλου» αλλά «υπόθεση της ΝΔ».

Προσπάθησε δε να αναδείξει τη διαφορετική στάση του ΠΑΣΟΚ έναντι της κυβέρνησης σε ζητήματα με οσμή σκανδάλου, επισημαίνοντας ότι «σε πολιτικό επίπεδο, έχουμε χρέος να στέλνουμε καθαρά μηνύματα στην κοινωνία. Κάτι που εμείς κάνουμε, ενώ εσείς δεν κάνετε ποτέ. Για αυτό, αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου, όπως έχουμε πράξει και σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια περίπτωση. Ενώ εσείς, σε αλλεπάλληλες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εργαλειοποιείτε το Σύνταγμα για να μη δει ποτέ τη δικαιοσύνη εμπλεκόμενος υπουργός της ΝΔ»

Η τακτική της Χαριλάου Τρικούπη να «φωτιστούν» και οι κυβερνητικές ευθύνες δεν αποτρέπει ωστόσο το αδιέξοδο με τα δύο ψηφοδέλτια που θα κατέβουν στις εκλογές του Σαββατοκύριακου για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το επίσημο της ΠΑΣΚΕ και το ανεξάρτητο «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» με επικεφαλής τον συνδικαλιστή από τον χώρο των σούπερ μάρκετ Γιάννη Μπουλέρο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που στηρίζει σιωπηρά ο επικεφαλής του πράσινου Συνδικαλιστικού Δικτύου, Γιώργος Μότσιος.