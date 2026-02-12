Παναγόπουλος: «Δεν λυγίζω σε συκοφαντίες, δεν θα παραιτηθώ-Η αλήθεια για τα 73 εκατ. και την πισίνα»

Σε μια συνέντευξη τύπου με έντονη συναισθηματική φόρτιση και σκληρή γλώσσα, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος , έλυσε τη σιωπή του σχετικά με τις πρόσφατες διαρροές που εμπλέκουν το όνομά του σε οικονομικές ατασθαλίες. Ο κ. Παναγόπουλος έκανε λόγο για «μηδιακή ανθρωποφαγία» και «δημόσιο διασυρμό» , απαντώντας σημείο προς σημείο στις κατηγορίες για υπεξαίρεση εκατομμυρίων από προγράμματα κατάρτισης.

«Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα – Είναι ψεύδος»



Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν σε «non-paper αγνώστου πατρός», σύμφωνα με τους οποίους υπήρξε υπεξαίρεση 73 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2020-2025.

Διαβεβαίωσε ότι τα προγράμματα αυτά δεν υπάρχουν και το ποσό των 73 εκατ. είναι ένα ψεύδος που θα αποδειχθεί. Ανέφερε ότι το μοναδικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ, με τη ΓΣΕΕ να λαμβάνει μόλις το 3% για τη διαχείριση, ενώ όπως είπε το έργο αυτό ελέγχθηκε από την αρμόδια κρατική υπηρεσία (ΕΔΕΛ) και βρέθηκε άψογο.

Θωρακισμένη η ΓΣΕΕ από τους ελέγχους



Ο κ. Παναγόπουλος τόνισε τη θεσμική θωράκιση της Συνομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας που στα 20 χρόνια της θητείας του δεν έχει υποστεί ούτε μία δεκάρα δημοσιονομική προσαρμογή.

Ελεγκτικό Συνέδριο: Υπενθύμισε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο βρισκόταν επί δύο χρόνια (έως το 2019) μέσα στο Ινστιτούτο Εργασίας και εξέτασε τα πάντα, χωρίς να βρει το παραμικρό.

Απουσία Κλήσης: Κατήγγειλε ότι, παρά τον θόρυβο, δεν του έχει επιδοθεί ακόμα καμία κλήση για διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το Τεκμήριο Αθωότητας: Διερωτήθηκε «ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε», καταγγέλλοντας τη διαρροή πληροφοριών που οδηγούν στην καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας.



«Τα καρφιά βγαίνουν, οι τρύπες μένουν»



Ιδιαίτερα φορτισμένος, ο κ. Παναγόπουλος χρησιμοποίησε μια παροιμία από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αρκαδία, για να περιγράψει τη ζημιά που υφίσταται το όνομά του: «Τα καρφιά μπαίνουν και βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν».

«Η διακόπευση και ο δημόσιος διαφυσισμός θα είναι οι τρύπες που θα με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή».

Κλείνοντας, υπενθύμισε την ομόφωνη αθώωσή του στο παρελθόν για την υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στέλνοντας μήνυμα σε όσους «βιάστηκαν» να τον καταδικάσουν προκαταβολικά.

«Η υπερπολυτελής βίλα και η πισίνα... των 120 τ.μ.»

Ο κ. Παναγόπουλος δεν δίστασε να απαντήσει και στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του περιουσία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης με «μικρά σκάνδαλα».

Διευκρίνισε ότι η περιβόητη «υπερπολυτελής κατοικία» στην Αρκαδία είναι το πατρογονικό του σπίτι σε ένα χωριό έξι κατοίκων, το οποίο ανακατασκευάζει με τη σύζυγό του από το 1996. Πρόκειται για ένα οίκημα 120 τ.μ., το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, «από το drone φαίνεται τεράστιο».



Με δόση ειρωνείας απάντησε στις αναφορές για την πισίνα του σπιτιού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια κατασκευή που έγινε για λόγους υγείας της συζύγου του, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο και «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή. «Αυτή είναι η περιβόητη πισίνα... αν θέλουν, ας έρθουν να την μετρήσουν», ανέφερε φανερά συγκινημένος.

Σχετικά με το οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, εξήγησε ότι η αγορά έγινε νόμιμα και οι φόροι πληρώθηκαν στο ακέραιο, παρά το γεγονός ότι η τιμή αγοράς ήταν κάτω από την αντικειμενική αξία, λόγω της επιτακτικής ανάγκης του πωλητή.

Γιάννης Παναγόπουλος: «Η υπερπολυτελής βίλα και η πισίνα... των 120 τ.μ.» -«Δεν θα παραιτηθώ – Δεν εγκαταλείπω στα δύσκολα»

«Δεν θα παραιτηθώ – Δεν εγκαταλείπω στα δύσκολα»



Στο μέτωπο των συνδικαλιστικών εξελίξεων και ενόψει των εκλογών στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις για παραίτηση.

Υπογράμμισε ότι η παράταξή του δίνει τη μάχη με ενότητα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επικρατήσει στις εκλογές. «Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν θα φύγω. Δεν φεύγω», διεμήνυσε.

Υπενθύμισε ότι ανέλαβε την ηγεσία το 2006 και παρέμεινε στο «τιμόνι» καθ' όλη τη διάρκεια των μνημονίων, όταν «κανείς δεν ήθελε να καθίσει σε αυτή την καρέκλα».

Μήνυμα στους επικριτές

Ο κ. Παναγόπουλος χαρακτήρισε ως «κακοπροαίρετη» κάθε σκέψη για παραίτηση τη δεδομένη στιγμή, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με παραδοχή ενοχής απέναντι σε «συκοφάντες». «Έχω υποχρέωση να οδηγήσω την παράταξη μέχρι το συνέδριο. Μια παραίτηση θα ήταν σαν να εγκαταλείπω τους συναδέλφους μου που κρατήσαμε τα συνδικάτα όρθια στα χρόνια της τρόικας», κατέληξε.