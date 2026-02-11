Κεραμέως: Και επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν προγράμματα κατάρτισης - Η δικαιοσύνη θα κρίνει τον Παναγόπουλο

Στη σκιά της υπόθεσης υπόθεσης Παναγόπουλου συζητείται το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με την υπουργό Εργασίας να απαντά στις επικρίσεις αναφορικώς με τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης.

«Κοιτάξτε την περίοδο της κυρίας Αντωνοπούλου επί ΣΥΡΙΖΑ εάν αμφισβητείτε αυτά τα προγράμματα. Κοιτάξτε στα κιτάπια σας, και τότε γίνονταν αυτά τα προγράμματα, επί Ράνιας Αντωνοπούλου, δεν είναι καινούργια. Σωστά τα ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.



Όσο για τον Γιάννη Παναγόπουλο, η ίδια τόνισε πως «ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, έχει υπάρξει εισαγγελική έρευνα κατά φυσικού προσώπου. Είναι σημαντικό να χυθεί άπλετο φως, μένει να ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων και να κρίνει η Δικαιοσύνη». Είχε προηγηθεί η κριτική της αντιπολίτευσης, με τον Γιώργο Γαβρήλο του ΣΥΡΙΖΑ, να την κατηγορεί πως «κλείνει τα μάτια στις καταγγελίες». Σε κάθε περίπτωση, η υπουργός διαχώρισε την υπόθεση από τη θεσμική συζήτηση πολιτείας και εθνικών κοινωνικών εταίρων.



Η Νίκη Κεραμέως σήκωσε ξανά το γάντι στο ΠΑΣΟΚ για την κριτική που ασκεί στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επικαλούμενη εκ νέου τη θετική στάση του «πράσινου» προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά.

«Το μόνο που μας είπατε για την ουσία της συμφωνίας είναι ότι “σας τα λέγαμε τόσο καιρό”. Εαν μας τα λέτε τόσο καιρό, τώρα που τα φέρνουμε, θα το ψηφίσετε;», ρώτησε, απευθυνόμενη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Πέμπτη στην Ολομέλεια με σκοπό να ψηφιστεί την Παρασκευή.