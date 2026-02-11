Μετά τo σιωπηλό εικοσιτετράωρο η πρώτη αντίδραση της Ζωής

Ένα εικοσιτετράωρο σιωπής. Το πρωί της Τρίτης η Ελένη Καραγεωργοπούλου πέρασε αποφασισμένη το κατώφλι του γραφείου του προέδρου της Βουλής προκειμένου να του παραδώσει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της από την Πλεύση Ελευθερίας. Η κίνησή της αιφνιδίασε άπαντες, καθώς επρόκειτο για ένα από τα πιο ενεργά στελέχη του κόμματος το οποίο είχε σηκώσει πολλές κοινοβουλευτικές μάχες.



Λίγες ώρες μετά η Ελένη Καραγεωργοπούλου εκτόξευσε πυρά από τηλεοπτικού άμβωνος (OPEN) κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «αυτοαναφορικότητα», εμμονή στην εικόνα έναντι της ουσίας, καθώς και για «φίλτρα» όσον αφορά στην άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μίλησε δε για «φιλοφρονήσεις» της προέδρου σε κορυφαίους γαλάζιους υπουργούς.



Οι υπαινιγμοί είναι βαρείς για να μένουν αναπάντητοι, ιδίως από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ως γνωστόν δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα πάντως επικρατεί κατήφεια και προβληματισμός, δεδομένου ότι η ύπαρξή της κρέμεται από μια λεπτή κλωστή ή μάλλον από ένα… βουλευτή, προκειμένου να μη διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη. Ποικιλοτρόπως έχει σχολιαστεί σε πηγαδάκια και η χθεσινή απουσία του Αλέξανδρου Καζαμία από την άτυπη διακομματική στο υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο.

Τελικά 24 ώρες μετα η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για το θέμα με ανάρτηση της στα social: «Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!», ανέφερε.

