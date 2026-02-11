O Παναγόπουλος μέσα από τη ΓΣΕΕ με συνέντευξη τύπου απαντά στις κατηγορίες

Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αύριο (11.30) ο Γιάννης Παναγόπουλος την ώρα που φορτίζεται όλο και περισσότερο το πολιτικό περιβάλλον μετά από τις αποκαλύψεις για τη ΓΣΕΕ και τα κονδύλια των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων.

Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Παναγόπουλος επέλεξε να παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου μέσα στα γραφεία της ΓΣΕΕ. Σημειώνεται πως ο ίδιος έχει αρνηθεί όλες τις εις βάρος του κατηγορίες ενώ η ΠΑΣΚΕ έχει κηρύξει «πόλεμο» στη Χαριλάου Τρικούπη απειλώντας ακόμα και με διάσπαση το ΠΑΣΟΚ.