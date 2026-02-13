Η κεντροαριστερά - πλην Τσίπρα - πάει Λέσβο

Στο νησί της Λέσβου στρέφονται τα κεντροαριστερά φώτα το Σάββατο όπου πραγματοποιείται ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική», με τη συμμετοχή όλης σχεδόν της ηγεσίας των κομμάτων και των προσωπικοτήτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς που τάσσονται υπέρ της σύγκλισης και του διαλόγου.

Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος του ΚΟΣΜΟΣ και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κόκκαλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Δύο επιπλέον σημεία που έχουν το ενδιαφέρον τους και δείχνουν πως κινούνται οι εξελίξεις είναι τα εξής: Θα υπάρχει εκπροσώπηση και από το ΠΑΣΟΚ, πλην του κ. Δούκα που πάει ως δήμαρχος όπως και στην πρώτη τέτοια διοργάνωση που είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα και μάλιστα με τη στήριξη του Δήμου. Εντάξει όχι σε επίπεδο προέδρου, δεν θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που και να ήθελε δικαιολογημένος είναι αφού την Κυριακή συνεδριάζει η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ ενόψει συνεδρίου.

Η Χαριλάου Τρικούπη στέλνει τον Γιάννη Πολυχρονάκο, οικονομολόγο, τομεάρχη ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ενώ το παρών θα δώσει και ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ δήμαρχος Μυτιλήνης (και πολιτικός φίλος του Ανδρουλάκη από τα χρόνια της ΠΑΣΠ), Παναγιώτης Χριστόφας Ποιος δεν θα είναι; Μα φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας, που πορεύεται σε μοναχικούς δρόμους, με συνέπεια όλοι οι υπόλοιποι του χώρου (εκτός από όσους θέλουν μεμονωμένα να τον προσεγγίσουν) να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, διερευνώντας τη συμπόρευση.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών – ΕΝΑ, το ΙΝΕΡΠΟΣΤ της Λούκας Κατσέλη και το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Ινστιτούτο Τσίπρα απουσιάζει, όπως διαπιστώνει κανείς με μια ματιά στους διοργανωτές.