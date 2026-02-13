Και ξαφνικά παρεξήγηση μεταξύ Τασούλα και Τσίπρα για μια διαρροή από τη συνάντησή τους

Έκπληξη, παρεξήγηση ή σκόπιμη ενέργεια; Ο συγκεκριμένος προβληματισμός επικράτησε αργά χθες το απόγευμα στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα , ύστερα από τις διαρροές που εξήλθαν από την Προεδρία της Δημοκρατίας.



Διαρροές που είχαν συμφωνηθεί να γίνουν από την πλευρά της Ηρώδου του Αττικού και όχι από πλευράς Αμαλίας. Μάλιστα, λέγεται, πως η συμφωνία επήλθε αποκλειστικά μεταξύ των δύο κορυφαίων πολιτικών παραγόντων. Επίσης, λέγεται, πως ο πρώην πρωθυπουργός είχε συμφωνήσει και με τον συγγραφέα της διαρροής καθώς «τον εκτιμά ιδιαίτερα».



Γιατί όμως στην Αμαλίας θύμωσαν; Και εξεπλάγησαν τουλάχιστον; «Ο Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος, ωστόσο όσοι έχουν συζητήσει μαζί του το θέμα αυτό λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την Αναθεώρηση Συντάγματος, εφόσον δεν είναι βουλευτής και δεν έχει ακόμα ιδρύσει το κόμμα.

Και πότε θα ιδρύσει το κόμμα; Η εντύπωση που δίνει είναι ότι δεν βιάζεται. Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και μοιάζει βέβαιος ότι θα βρει τη βέλτιστη χρονική στιγμή».



Η παραπάνω, τελευταία παράγραφος, της διαρροής ήταν η αιτία του κακού και της «πολιτικής παρεξήγησης». Διότι και το κλίμα μεταξύ τους ήταν ιδιαίτερα φιλικό και σε πολλά από τα συζητήσιμα θέματα είχαν την ίδια εκτίμηση. Μάλιστα η ΠτΔ αναφερόμενη στο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης τόνισε, λένε, το αυτονόητο. «Δεν είναι βουλευτής δεν έχει ακόμη κόμμα…»



Κοντολογίς η «παρεξήγηση» συνήθως αποτελεί αιτία πολλών διαφορών που τελικώς δεν έχουν και λόγο αναφοράς. Ενδεχομένως η κοινή καταγωγή τους αλλά και η εκτίμηση στο τσίπουρο, να δίνει λύσεις σε σημαντικότερα θέματα.