«Υπόθεση της ΝΔ είναι» λέει ο Ανδρουλάκης για τον Παναγόπουλο - Καταψηφίζει τις συλλογικές συμβάσεις

«Φουλ» επίθεση στην κυβέρνηση, με φόντο την υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων που κατευθύνονταν στα προγράμματα κατάρτισης, εξαπέλυσε από βήματος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μιλήσατε για «υπόθεση Παναγόπουλου» κυρία υπουργέ. Υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι, κυρία Κεραμέως! Εσείς κυβερνάτε, εσείς υπογράφετε, εσείς προτείνετε τα νομοσχέδια, εσείς ελέγχετε πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού!», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλώντας την ΝΔ να μην «παριστάνει την ανήξερη», καθώς και να δώσει απαντήσεις αναφορικώς με το πόσα και ποια έργα κατάρτισης υλοποιήθηκαν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τη φερόμενη διασπάθιση κονδυλίων προκαλούν ευλόγως προβληματισμό και ανησυχία στην κοινωνία. «Να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι από όπου και εάν προέρχονται», είναι το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και «αφήνει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», ωστόσο σε πολιτικό επίπεδο, όπως ανέφερε, «έχουμε χρέος να στέλνουμε καθαρά μηνύματα στην κοινωνία», γι' αυτό και «αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του Γιάννης Παναγόπουλου».

Την ίδια στιγμή, μίλησε για «διεφθαρμένη» κυβέρνηση «τσίρκο», καταγγέλλοντας αλληλο-αντικρουόμενες δηλώσεις υψηλόβαθμών στελεχών και μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο.



Καταψηφίζει το ΠΑΣΟΚ τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Κεραμέως: Υποκρισία!



Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε εντωμεταξύ το «όχι» του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τονίζοντας πως το κόμμα του καταψηφίζει επί της αρχής, αλλά δίνει θετική ψήφο σε διατάξεις που ενσωματώνουν δικές του θέσεις που υπερασπίζονται εργασιακά δικαιώματα.

«Στην τελευταία στροφή πριν τις εκλογές, εμφανίζετε ένα φιλεργατικό προσωπείο, δεν μπορείτε να εξαπατήσετε κανέναν», υποστήριξε και τάχθηκε υπέρ της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία καθώς και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Απαντώντας, η Νίκη Κεραμέως καταλόγισε υποκρισία στο ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως υπερψηφίζει όλες τις θετικές διατάξεις, αλλά καταψηφίζει επί της αρχής.



«Έχετε μετατραπεί σε ηθοποιούς της Ομάδας Αλήθειας! Αντε, να τα εξηγήσουμε ξανά. Τη μετενέργεια την έχουμε προτείνει, άρα προφανέστατα και θα την ψηφίσουμε. Θέλετε να ψηφίσουμε και επί της αρχής; Ψηφίστε την τροπολογία μας, για να έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, να ψηφίσουμε και επί της αρχής!», ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.