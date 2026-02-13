Συλλογικές Συμβάσεις: Πέρασε με 158 «ναι» το νομοσχέδιο - Το «καρφί» Κεραμέως στο ΠΑΣΟΚ

Με 158 «ναι» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, καταψηφίστηκε ωστόσο επί της αρχής του από 134 βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Νωρίτερα, η Νίκη Κεραμέως επιτέθηκε εκ νέου στην αξιωματική αντιπολίτευση. «Πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζει “όχι” επί της αρχής, αλλά να λέει “ναι” στα κρίσιμα άρθρα; Σηκώνω τα χέρια ψηλά, το αφήνω στην κρίση των πολιτών!» τόνισε η υπουργός Εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως πάντως αναφερόμενη στην υπόθεση Παναγόπουλου υποστήριξε πως βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα χυθεί άπλετο φως, υποστήριξε ωστόσο πως η εθνική κοινωνική συμφωνία δεν έγινε με φυσικά πρόσωπα, αλλά με θεσμούς, ενώ ιδίως όσον αφορά στη ΓΣΕΕ, υπήρξε ομόφωνη απόφαση εκτός του ΚΚΕ.

«Καταψηφίζουμε, ναι. Γιατί διαφωνούμε με την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά. Τρία βήματα πίσω, ένα μπροστά», υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος υπεραμυνόμενος της στάσης του κόμματός του το οποίο καταψήφισε επί της αρχής, υπερψήφισε ωστόσο όσες διατάξεις θεωρεί πως βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.