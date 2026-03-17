Επισιτισμός: Υπογράφεται σήμερα η νέα σύμβαση – Αυξήσεις από 1η Απριλίου, κατώτατος έως 1.100 ευρώ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπογραφή της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης στον επισιτισμό, με τους κοινωνικούς εταίρους να καταλήγουν σε συμφωνία για αυξήσεις μισθών που ξεπερνούν συνολικά το 12% την επόμενη διετία. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί σήμερα και θα αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, μπαρ και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Η νέα σύμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει αύξηση 8% από το 2026 και επιπλέον 4% από το 2027, με αποτέλεσμα ο κατώτατος μισθός στον κλάδο να φτάνει τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026 και να αγγίζει, για συγκεκριμένες ειδικότητες, ακόμη και τα 1.100 ευρώ!

Η συμφωνία υπογράφεται από τις οργανώσεις εργοδοτών του κλάδου και τη ΓΣΕΕ και θα ισχύσει καθολικά για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς να απαιτηθεί η κήρυξή της ως υποχρεωτικής από το υπουργείο Εργασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συμβάσεις που συνυπογράφονται από εθνικούς κοινωνικούς εταίρους επεκτείνονται αυτόματα στο σύνολο του κλάδου.

Ο νέος κατώτατος μισθός

Με βάση τη συμφωνία, ο βασικός μισθός των ανειδίκευτων εργαζομένων στον επισιτισμό αυξάνεται από 880 ευρώ σε 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 8%. Την επόμενη χρονιά θα ακολουθήσει νέα αύξηση 4%, που θα οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στα 988 ευρώ.

Οι ίδιες αυξήσεις εφαρμόζονται και στις αποδοχές όλων των ειδικοτήτων του κλάδου, ανεβάζοντας αντίστοιχα τους βασικούς μισθούς σε κουζίνες, μπαρ και υπηρεσίες εστίασης.

Οι νέοι μισθοί από 1η Απριλίου 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες και βάσει της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, οι βασικοί μισθοί σε βασικές ειδικότητες του επισιτισμού αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Αρχιμάγειρας: από 1.068,33 € σε 1.100 € (αύξηση 2,96%)

Μάγειρας Α΄: από 864,05 € σε 950 € (αύξηση 9,95%)

Μάγειρας Β΄: από 864,05 € σε 950 € (αύξηση 9,95%)

Μάγειρας Γ΄: από 855,75 € σε 940 € (αύξηση 9,85%

Μπουφετζής / ψήστης / λαντζιέρης: από 855,75 € σε 940 € (αύξηση 9,85%)

Μπάρμαν: από 864,05 € σε 950 € (αύξηση 9,95%)

Αποθηκάριος: από 864,05 € σε 940 € (αύξηση 8,79%)

Πωλητές φαγητών – ταμίες: από 864,05 € σε 940 € (αύξηση 8,79%)

Σερβιτόροι: αμείβονται βάσει του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994 ή με μισθό 1.050 € (αύξηση 6,06%)

Βοηθός σερβιτόρου: από 784,30 € σε 940 € (αύξηση 19,85%)

Γενικών καθηκόντων: από 819 € σε 930 € (αύξηση 13,55%).

Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν την πρώτη... δόση της συμφωνίας για τη διετία 2026-2027 και θα συμπαρασύρουν προς τα πάνω και τα επιδόματα του κλάδου.

Τι αλλάζει στα επιδόματα

Η αύξηση των βασικών μισθών επηρεάζει άμεσα και μια σειρά επιδομάτων που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες), το επίδομα γάμου, το επίδομα σπουδών, το ανθυγιεινό επίδομα αλλά και το επίδομα ταμείου. Έτσι, η πραγματική αύξηση στις τελικές αποδοχές πολλών εργαζομένων μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αύξηση του βασικού μισθού.

Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στο κόστος ζωής αλλά και αυξημένων αναγκών προσωπικού στον τουρισμό και την εστίαση.