«Πέρασε» από την επιτροπή το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις- Επιφυλάχθηκε το ΠΑΣΟΚ

Με τη Νίκη Κεραμέως να μιλά για το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο δεν ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση καθώς έχει γραφτεί από κοινού με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, αλλά και να βγάζει στη σέντρα την αντιπολίτευση για την κριτική που ασκεί, συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή μόνο από τη ΝΔ. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν.

«Κάθε άρθρο, κάθε λέξη, κάθε κόμμα του νομοσχεδίου είναι προϊόν διαβούλευσης και συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους» ανέφερε η Νίκη Κεραμέως και επικαλέστηκε την τοποθέτηση του πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά στην ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, προκειμένου να ρίξει το γάντι στο ΠΑΣΟΚ.

Κεραμέως: «Βλέπω μεταστροφή από το ΠΑΣΟΚ»

«Ο ίδιος ο κύριος Καββαθάς είπε ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και πως η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου από μηδενική βάση και υπόδειγμα καλής νομοθέτησης», σχολίασε η υπουργός Εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως έκανε μάλιστα λόγο για «μεταστροφή» του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας πως με βάση την τοποθέτηση του εισηγητή του κόμματος Παύλου Χρηστίδη στην επί των άρθρων συζήτηση, η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με την κοινωνική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ έχει επιφυλαχθεί για την Ολομέλεια.

Όσο για το «όχι» επί της αρχής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η υπουργός Εργασίας δήλωσε «έκπληκτη», υποστηρίζοντας πως ο ειδικός αγορητής του κόμματος Γιώργος Γαβρήλος, μιλώντας για τα άρθρα του νομοσχεδίου, έκανε λόγο για μικρά βήματα.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη.