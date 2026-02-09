Κεραμέως: «Ιστορική συμφωνία οι συλλογικές συμβάσεις - Αύξηση του κατώτατου μισθού από Απρίλιο»

Για «ιστορική κοινωνική συμφωνία» έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθώς και για το νέο εργατικό νομοσχέδιο, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση ότι αρνείται μέτρα τα οποία, όπως υποστήριξε, ενισχύουν άμεσα τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, προανήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό συζήτηση δεν αποτελεί μονομερή κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά προϊόν συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. «Δεν είναι ένα νομοσχέδιο μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

«Εργαλείο προστασίας των εργαζομένων»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επαναφορά της μετενέργειας, ρύθμιση που είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. Όπως εξήγησε, όλοι οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, έως ότου συναφθεί νέα. «Πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν εργαλείο προστασίας των εργαζομένων», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το καθεστώς αυτό ίσχυε έως το 2012.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί απουσίας ουσιαστικής διαιτησίας, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η μονομερής προσφυγή εξακολουθεί να υφίσταται υπό προϋποθέσεις. «Υπάρχει μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Όσα ακούγονται είναι υπεκφυγές», δήλωσε.

Αναφερόμενη στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνική συμφωνία έχει τύχει θετικής αποδοχής. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χαιρέτισε και την ανέφερε ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη», είπε.

Τι είπε για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης και ότι τον Μάρτιο θα υπάρξει τελική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς ακόμη να μπορεί να προσδιορίσει το ύψος της αύξησης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, φτάνοντας τα 1.516 ευρώ, παραδεχόμενη ωστόσο ότι «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος». Πρόσθεσε δε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, τονίζοντας ότι σε κλάδους όπου εφαρμόστηκε καταγράφηκε αύξηση έως και 1.200% στις δηλωθείσες υπερωρίες, γεγονός που –όπως είπε– προστατεύει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε καθολική εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ένα αναβαθμισμένο και απλούστερο πληροφοριακό σύστημα για την αγορά εργασίας, καλώντας εργοδότες και επιχειρήσεις να εξοικειωθούν έγκαιρα με τη νέα πλατφόρμα.