Κατώτατος μισθός: «Αύξηση» στο 4% βλέπουν οι περισσότερες εισηγήσεις - Τι ζητούν εργοδοτικοί φορείς

Κοντά σε αύξηση της τάξης του 4% –δηλαδή περίπου 35 ευρώ– συγκλίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες προτάσεις που κατατέθηκαν από επιστημονικούς και εργοδοτικούς φορείς στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό, με την τελική απόφαση να παραμένει στην κυβέρνηση, καθώς οι εισηγήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Στα υπομνήματα που υποβλήθηκαν στον ΟΜΕΔ, κοινή είναι η διαπίστωση ότι υπάρχει περιθώριο για αναπροσαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, ενώ το εύρος των προτάσεων κινείται –κατά περίπτωση– από το 2,5% έως το 5%. Στην πράξη, όμως, το 4% φαίνεται να αποτελεί το βασικό σημείο ισορροπίας, καθώς θεωρείται ότι «χωρά» στα σημερινά δεδομένα, χωρίς να δημιουργεί έντονη πίεση στο κόστος εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΟΒΕ εισηγείται πιο συγκρατημένη αύξηση, σε εύρος 2,5%-3,5%, με σημείο αναφοράς τον πληθωρισμό και την αναμενόμενη εξέλιξη της παραγωγικότητας, τονίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μοναδικό εργαλείο γενικευμένης αύξησης των αποδοχών.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για αύξηση έως 4%, εφόσον στόχος είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης χωρίς να διαταραχθεί η ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός έχει ισχυρή επίδραση και στον μέσο μισθό, καθώς κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξησης στον κατώτατο «περνά» σε σημαντικό βαθμό στο συνολικό μισθολογικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τα εισοδήματα, αλλά να δημιουργήσει κινδύνους αν η αναπροσαρμογή ξεφύγει από τα οικονομικά δεδομένα.

Το ΚΕΠΕ φαίνεται να τοποθετεί το εύρος της αύξησης μεταξύ 3,5% και 5%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε σχετικά υψηλό επίπεδο σε σχέση με τον διάμεσο μισθό και ότι αυξήσεις πάνω από το 4% ενδέχεται να επιβαρύνουν το μοναδιαίο κόστος εργασίας, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στον χώρο του τουρισμού, το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%, η οποία οδηγεί τον κατώτατο κοντά στα 915 ευρώ, με το επιχείρημα ότι η αγορά μπορεί να απορροφήσει μια τέτοια αναπροσαρμογή, εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση που θα επιβάρυνε δυσανάλογα τους κλάδους έντασης εργασίας.

Οι εργοδοτικοί φορείς και οι «όροι» της αύξησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργοδοτικοί φορείς (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΒΕ) αποδέχονται κατ’ αρχήν την ανάγκη αύξησης, θέτοντας όμως ως βασική προϋπόθεση η αναπροσαρμογή να συνδεθεί με την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό, ενώ επιμένουν ότι απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα για να μην «φουσκώσει» το μη μισθολογικό κόστος.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά η αύξηση να συνοδευτεί από παρεμβάσεις όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και η αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από την τεκμαρτή φορολόγηση.

Η ΕΣΕΕ εμφανίζεται να αποδέχεται αύξηση μέχρι το επίπεδο που δικαιολογείται από πληθωρισμό και παραγωγικότητα –δηλαδή κοντά στο 4%– ενώ παράλληλα επαναφέρει πρόταση για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ο ΣΒΕ, από την πλευρά του, κάνει λόγο για λελογισμένη αύξηση, ζητώντας ταυτόχρονα φοροελαφρύνσεις, μείωση εισφορών και παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος, ώστε να μη μετατραπεί η αύξηση σε πρόσθετο βάρος για την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας.

Η διαφοροποίηση της ΓΣΕΕ

Στον αντίποδα, η ΓΣΕΕ –που συμμετέχει φέτος στη διαδικασία– προτείνει σημαντικά υψηλότερη αναπροσαρμογή, με στόχο ο κατώτατος μισθός να προσεγγίσει επίπεδο «αξιοπρεπούς διαβίωσης». Στην πράξη, η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε κατώτατο μισθό κοντά στα 1.052 ευρώ έως το 2027.

Παράλληλα, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ δεν προτείνει ποσοστό, αλλά θέτει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης, τον οποίο εκτιμά στα 1.052 ευρώ μεικτά για το 2026, σημειώνοντας ότι ο τρόπος προσαρμογής προς αυτό το επίπεδο θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Στο επόμενο βήμα οι προτάσεις κωδικοποιούνται και διαβιβάζονται στο υπουργείο Εργασίας. Τον τελικό λόγο έχει η κυβέρνηση και ειδικότερα η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει επαναλάβει ότι η δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027 παραμένει ενεργή.