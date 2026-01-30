«Φουσκωμένοι» μισθοί από σήμερα - Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς

Με την καταβολή των αποδοχών Ιανουαρίου, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν ότι ο τραπεζικός τους λογαριασμός εμφανίζεται… ενισχυμένος. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, δεν προκύπτει από αναπροσαρμογή μισθών, αλλά από τη μειωμένη παρακράτηση φόρου, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Η νέα κλίμακα αφορά τα εισοδήματα του 2026 και «ψαλιδίζει» τις κρατήσεις υπέρ Εφορίας, με αποτέλεσμα περισσότερο καθαρό εισόδημα «στο χέρι» για όλους τους μισθωτούς.

Μάλιστα, το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά τριπλού οφέλους για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα:

λιγότερος φόρος,

αύξηση κατώτατου μισθού,

αναπροσαρμογή επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν.

Έμμεσες αυξήσεις μισθών – Τα αναλυτικά παραδείγματα

Οι αυξήσεις είναι ήδη ορατές από αυτόν τον μήνα, με τους μεγαλύτερους «κερδισμένους» να είναι οι μισθωτοί με οικογένεια και παιδιά.

Χωρίς παιδιά:

Καθαρές αποδοχές 1.000 € → +12,52 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 1.500 € → +39,95 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 2.000 € → +70,35 € / μήνα

Με 2 παιδιά:

Καθαρές αποδοχές 1.000 € → +16,82 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 1.500 € → +71,54 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 2.000 € → +117,06 € / μήνα

Με 4 παιδιά:

Καθαρές αποδοχές 1.000 € → +13,80 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 1.500 € → +144,05 € / μήνα

Καθαρές αποδοχές 2.000 € → +209,03 € / μήνα

Τα παραδείγματα – Πόσα περισσότερα μπαίνουν «στο χέρι»

Ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με καθαρό μισθό 980 ευρώ

Με τον μηδενισμό του φόρου που της αναλογεί, από τον Ιανουάριο ο μισθός της αυξάνεται κατά 91 ευρώ και διαμορφώνεται στα 1.071 ευρώ καθαρά. Σε ετήσια βάση (14 μισθοί) το όφελος φτάνει τα 1.283 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1,3 μισθούς.

Εργαζόμενος 28 ετών στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ

Η φορολόγηση μειώνεται από 22% σε 9%, με αποτέλεσμα μηνιαία αύξηση 100 ευρώ. Οι καθαρές αποδοχές ανεβαίνουν στα 1.600 ευρώ, με ετήσιο όφελος 1.400 ευρώ – σχεδόν έναν επιπλέον μισθό.

Ζευγάρι μισθωτών με τρία παιδιά

Και οι δύο γονείς εντάσσονται στον χαμηλό συντελεστή 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ.

Ο ένας, με καθαρές αποδοχές 1.540 ευρώ, κερδίζει 121 ευρώ τον μήνα, ενώ ο δεύτερος, με μισθό 1.290 ευρώ, βλέπει αύξηση 93 ευρώ.

Συνολικά, το ζευγάρι έχει μηνιαίο όφελος 214 ευρώ, που μεταφράζεται σε περίπου 3.000 ευρώ ετησίως – πάνω από έναν μισθό.

Πολύτεκνος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ

Από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, με τον μισθό του να φτάνει τα 2.102 ευρώ, καθώς ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 4.100 ευρώ, δηλαδή περίπου δύο μισθούς.

Αν η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει αύξηση 140 ευρώ μηνιαίως, με ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ.

Το συνολικό ετήσιο κέρδος του ζευγαριού φτάνει τα 5.780 ευρώ.

Ιδιωτική υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε μηνιαία αύξηση 64 ευρώ, με τον μισθό να διαμορφώνεται στα 1.590 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το φορολογικό όφελος αγγίζει τα 900 ευρώ. Αν εργάζεται και ο σύζυγος, το συνολικό όφελος αυξάνεται περαιτέρω.

Μισθωτή χωρίς τέκνα με καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ

Η οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες φέρνει ετήσιο όφελος 200 ευρώ. Σε περίπτωση ζευγαριού με αντίστοιχες αποδοχές, το κέρδος διπλασιάζεται στα 400 ε

Κατώτατος μισθός: Σενάριο «έκπληξη» στο τραπέζι

Η επόμενη «ένεση» στα εισοδήματα έρχεται από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού Μέσα στην εβδομάδα, οι κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν τις προτάσεις τους στον ΟΜΕΔ, με τον νέο κατώτατο να τίθεται σε ισχύ από 1η Απριλίου 2026.

Το βασικό σενάριο μιλά για αύξηση 40–50 ευρώ, που θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 920–930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα), με στόχο να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται και η «έκπληξη»: Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται αύξηση έως και 70 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να φτάσει άμεσα στα 950 ευρώ από το 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τα 1.000 ευρώ το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι:

το 2022, 2024 και 2025 η αύξηση ήταν 50 ευρώ

το 2023 ήταν 67 ευρώ

από το 2019 έως το 2025, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί συνολικά κατά 35,4%

Τι αλλάζει σε επίδομα γάμου και τριετίες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει αυτόματα:

τις τριετίες,

το επίδομα γάμου (10% του βασικού μισθού),

το βασικό ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη,

αλλά και επιδόματα ανέργων, εποχικών εργαζομένων και φοιτητών.

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός των 880 ευρώ μεικτά αντιστοιχεί σε περίπου 744 ευρώ καθαρά.

Αν εφαρμοστεί το μετριοπαθές σενάριο (+40 ευρώ), ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 780 ευρώ καθαρά για τον άγαμο.

Με βάση αυτό το σενάριο, οι αποδοχές με τριετίες διαμορφώνονται ως εξής:

1 τριετία: 1.016 ευρώ

2 τριετίες: 1.117 ευρώ

3 τριετίες: 1.230 ευρώ

Τα καθαρά ποσά αναμένεται να είναι ακόμη υψηλότερα, λόγω της νέας, χαμηλότερης φορολογικής παρακράτησης που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.Λιγότερος φόρος, περισσότερα «στο χέρι» και ένας κατώτατος μισθός που –αν όλα πάνε όπως σχεδιάζονται– αλλάζει επίπεδο.