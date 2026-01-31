Γιατί πολλοί γονείς δεν είδαν την αύξηση στον μισθό τους - Τι πρέπει να κάνετε

Μικρότερη αύξηση από αυτή που περίμεναν –ή και καμία απολύτως διαφορά– διαπίστωσαν αρκετοί εργαζόμενοι με παιδιά, παρότι από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η νέα φορολογική κλίμακα. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι ότι «κόπηκε» το μέτρο ούτε ότι κάτι άλλαξε στη νομοθεσία. Είναι πολύ πιο πεζό: οι οικογενειακές ελαφρύνσεις δεν έχουν περάσει σωστά στη μισθοδοσία.

Η γενική μείωση φόρου ισχύει για όλους

Η μείωση της παρακράτησης φόρου εφαρμόστηκε οριζόντια σε όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, μέσω χαμηλότερων συντελεστών στα βασικά εισοδηματικά κλιμάκια.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εργαζόμενοι χωρίς παιδιά δικαιούνται μια μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στα καθαρά τους.

Για τους γονείς, όμως, η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει επιπλέον μειώσεις, οι οποίες ανεβάζουν αισθητά το τελικό όφελος.

Πόσα χρήματα μιλάμε στην πράξη

Εργαζόμενος χωρίς παιδιά, με καθαρό μισθό 1.200–1.300 ευρώ, είδε αύξηση περίπου 10–20 ευρώ τον μήνα.

Με ένα παιδί, το όφελος θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.

Με δύο παιδιά, η αύξηση ανεβαίνει αισθητά.

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους, η διαφορά στα καθαρά μπορεί να φτάσει δεκάδες ή και πάνω από 100 ευρώ τον μήνα.

Το «αγκάθι»: Όταν η μισθοδοσία σε εμφανίζει άτεκνο

Αν τα παιδιά δεν έχουν δηλωθεί σωστά στο λογιστήριο, η μισθοδοσία «βλέπει» τον εργαζόμενο ως άτεκνο. Το αποτέλεσμα είναι να εφαρμόζεται μόνο η γενική μείωση φόρου και όχι οι πρόσθετες οικογενειακές ελαφρύνσεις.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.500 ευρώ:

Αναμενόμενη αύξηση: 60–70 ευρώ τον μήνα

Πραγματική αύξηση (αν εμφανίζεται άτεκνος): 15–20 ευρώ

Η διαφορά δεν χάνεται, απλώς δεν έχει περάσει ακόμη.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι: Η μεγαλύτερη χασούρα

Τρίτεκνος μισθωτός με καθαρό μισθό 1.400–1.500 ευρώ μπορεί να δικαιούται αύξηση άνω των 100 ευρώ τον μήνα. Αν τα παιδιά δεν έχουν δηλωθεί, το σύστημα δεν εφαρμόζει τον μειωμένο συντελεστή και το όφελος μένει εκτός μισθοδοσίας.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν είδαν την αύξηση

Βήμα 1: Ζητούν αναλυτική βεβαίωση μισθοδοσίας από το λογιστήριο ή τον εργοδότη.

Εκεί φαίνονται:

Μικτός και καθαρός μισθός

Κρατήσεις

Παρακρατούμενος φόρος

Η σύγκριση με προηγούμενους μήνες δείχνει αν εφαρμόστηκε σωστά η νέα κλίμακα και αν έχουν ενσωματωθεί οι οικογενειακές ελαφρύνσεις.

Αν λείπουν οι ελαφρύνσεις

Τότε το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος, αλλά τα στοιχεία του εργαζόμενου στο λογιστήριο.

Τι χρειάζεται:

Έλεγχος ότι έχουν δηλωθεί σωστά τα εξαρτώμενα τέκνα

Αποστολή ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασηςΕνημέρωση του μισθολογικού φακέλου

Τα χρήματα δεν χάνονται

Ακόμη κι αν η διόρθωση γίνει μετά τον Ιανουάριο:

Η μειωμένη παρακράτηση υπολογίζεται σε ετήσια βάση

Τα επιπλέον ποσά θα «μοιραστούν» στους επόμενους μήνες

Και σε κάθε περίπτωση, το τελικό όφελος θα φανεί στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης



Αν δεν δοθεί όλο το ποσό μέσω μισθοδοσίας, θα συμψηφιστεί εκεί: λιγότερος φόρος ή μεγαλύτερη επιστροφή. Όχι μαγικά, αλλά λογιστικά.