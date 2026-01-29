Δεν φτάνει ο μισθός: Ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει δεύτερη εργασία

Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής αναδιαμορφώνουν το τοπίο της εργασίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Workmonitor 2026 της Randstad, το 51% των εργαζομένων και των αναζητούντων εργασία στη χώρα δηλώνει ότι έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει δεύτερη εργασία, ποσοστό σαφώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 40%.

Χαμηλοί μισθοί και συμπληρωματικό εισόδημα

Η στροφή προς τη δεύτερη εργασία συνδέεται άμεσα με το επίπεδο των αποδοχών, το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής. Ενδεικτικό των πιέσεων που ασκούνται στα εισοδήματα είναι ότι έως και το 10% των συνταξιούχων δηλώνει πως εργάζεται, προκειμένου να ενισχύσει τα οικονομικά του.

Αβεβαιότητα και χαμηλή εμπιστοσύνη στην αγορά εργασίας

Η έρευνα καταγράφει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές των επιχειρήσεων το 2026 σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Παράλληλα, τα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, τους συναδέλφους και τους managers παραμένουν χαμηλότερα, γεγονός που εντείνει τη ρευστότητα στην αγορά εργασίας.

Σταθερότητα ή διαρκής μετακίνηση

Παρά το ασταθές περιβάλλον, το 39% των εργαζομένων δηλώνει ότι επιθυμεί μια μόνιμη και σταθερή εργασία με προοπτική εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, το 34% εκφράζει την πρόθεση να αλλάζει τομείς και θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές επαγγελματικές διαδρομές.

Μισθός και ισορροπία ζωής στο επίκεντρο

Ο μισθός παραμένει το βασικό κριτήριο για τις επαγγελματικές επιλογές. Το 81% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι οι αποδοχές αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το 44% αναφέρει το work-life balance ως τον κύριο λόγο παραμονής στην τρέχουσα θέση, ενώ το 41% έχει αποχωρήσει από εργασία επειδή δεν συμβάδιζε με την προσωπική του ζωή.