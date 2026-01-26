Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Από 170.000 σε 2 εκατ. εργαζόμενους – Εκρηκτική αύξηση δηλωμένων υπερωριών

Ραγδαία μεταβολή στον τρόπο ελέγχου του ωραρίου και της πραγματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα φέρνει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία μέσα σε περίπου ενάμιση έτος επεκτάθηκε από περιορισμένο πιλοτικό εργαλείο σε βασικό μηχανισμό εποπτείας της αγοράς εργασίας. Από 170.000 εργαζόμενους τον Ιούνιο του 2024, σήμερα καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια μισθωτούς, αλλάζοντας τα δεδομένα στη δήλωση υπερωριών και στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας.

Τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα είναι ήδη εντυπωσιακά. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκαν επιπλέον 2,45 εκατομμύρια ώρες δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Η αύξηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 53% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024

Στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής

Η δυναμική του μέτρου οδηγεί ήδη στον σχεδιασμό νέας διεύρυνσης. Όπως επισήμαναν πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το 2025 και της παρουσίασης του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για το 2026, η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους αποτελεί κεντρικό στόχο του οικονομικού επιτελείου.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η συνολική ετήσια αύξηση των υπερωριών που αποδίδεται στη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας φτάνει το 73,4%, στοιχείο που –όπως επισημαίνουν– αποτυπώνει την αποκάλυψη εργασίας η οποία στο παρελθόν δεν δηλωνόταν ή καταγραφόταν ελλιπώς.

Σήμερα, στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχουν ενταχθεί οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας: βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμός, εστίαση, χονδρεμπόριο, ενέργεια και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για κλάδους με υψηλή συγκέντρωση εργαζομένων και ιστορικά αυξημένο κίνδυνο παραβάσεων ως προς το ωράριο και τις υπερωρίες.

Μέσα στο 2026 η επόμενη επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας

Η επόμενη φάση επέκτασης τοποθετείται χρονικά εντός του 2026. Αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένοι νέοι κλάδοι, το υπουργείο Εργασίας έχει καταστήσει σαφές ότι οι αποφάσεις θα βασιστούν σε δεδομένα ελέγχων και στα ευρήματα του «Εργάνη», με έμφαση σε τομείς όπου επικρατεί έντονη ευελιξία ή εποχικότητα στην απασχόληση.

Εκτός του συστήματος παραμένουν προς το παρόν η ιδιωτική υγεία, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες με κυρίαρχη παρουσία ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, καθώς και ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), οι θαλάσσιες μεταφορές και οι οικιακοί εργαζόμενοι.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι εντός του 2026 η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας να επεκταθεί και στο Δημόσιο, καλύπτοντας υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπου σήμερα ισχύουν διαφορετικά συστήματα ελέγχου του ωραρίου.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι η κατακόρυφη αύξηση των δηλωμένων υπερωριών μαρτυρά ότι σημαντικό μέρος της πραγματικής εργασίας που μέχρι πρότινος παρέμενε «αόρατο», πλέον καταγράφεται και αμείβεται. Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποκτούν τη δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων, περιορίζοντας την ανάγκη εκτεταμένων επιτόπιων ελέγχων και ενισχύοντας τη συμμόρφωση στην αγορά εργασίας.