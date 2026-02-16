«Εργάνη ΙΙ»: Από σήμερα οι έλεγχοι ωραρίου γίνονται real time – Τι αλλάζει για τους εργαζομένους

Από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, περνά σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», σηματοδοτώντας την οριστική αντικατάσταση του «Εργάνη Ι», το οποίο μπαίνει στο... χρονοντούλαπο της ιστορίας. Η ενεργοποίηση του νέου πλαισίου θεωρείται κομβική για την αγορά εργασίας, καθώς αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται και παρακολουθούνται ωράρια, βάρδιες, μεταβολές συμβάσεων και κάθε μορφή εργασιακής σχέσης.

Η μετάβαση δεν αφορά απλώς ένα τεχνικό «update». Το «Εργάνη ΙΙ» αποτελεί τη βάση για ένα νέο μοντέλο ψηφιακής εποπτείας, το οποίο –σε συνδυασμό με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας– επιτρέπει για πρώτη φορά στην Πολιτεία να εντοπίζει ασυμφωνίες ανάμεσα σε δηλωμένο και πραγματικό χρόνο εργασίας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση.

Από το σύστημα δηλώσεων σε ένα ενιαίο «μητρώο» εργασίας

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο λειτουργούσε κυρίως ως σύστημα αποσπασματικών εντύπων και καταχωρήσεων, το «Εργάνη ΙΙ» σχεδιάστηκε ως ενιαίο μητρώο. Συγκεντρώνει σ' ένα περιβάλλον όλα τα δεδομένα που αφορούν την εργασιακή σχέση, δηλαδή δηλωμένα ωράρια, αλλαγές βαρδιών, ευέλικτα σχήματα απασχόλησης, τροποποιήσεις συμβάσεων, αλλά και τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού που υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Η νέα πλατφόρμα βασίζεται σε σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, στα πρότυπα του gov.gr, ενσωματώνοντας τόσο τις προβλέψεις των δύο τελευταίων εργασιακών νόμων όσο και τις πρακτικές αλλαγές που έχουν ήδη «τρέξει» στην αγορά μέσω της ψηφιακής κάρτας.

«Σήμα» στις Aρχές με κάθε απόκλιση

Το κεντρικό στοιχείο του «Εργάνη ΙΙ» είναι ότι συνδέεται λειτουργικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πιθανή απόκλιση μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού χρόνου εργασίας μπορεί να καταγράφεται αυτόματα, να δημιουργεί ηλεκτρονικό «σήμα» και να ενεργοποιεί στοχευμένους ελέγχους από τους αρμόδιους μηχανισμούς.

Στην πράξη, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει ένα νέο μοντέλο εποπτείας, όπου οι έλεγχοι δεν θα βασίζονται αποκλειστικά σε επιτόπιες αυτοψίες, αλλά σε ψηφιακή ανάλυση κινδύνου, με αλγοριθμική επιλογή των επιχειρήσεων που εμφανίζουν ασυνέπειες.

Μπλόκο στη γραφειοκρατία και λιγότερα έντυπα για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, το «Εργάνη ΙΙ» συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες. Στόχος είναι να μειωθούν τα διοικητικά βάρη, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί η ακρίβεια και η συνέπεια στις δηλώσεις.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής ορισμένων εντύπων που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «σταθερά» στη λειτουργία των λογιστηρίων, καθώς και η εισαγωγή νέων δυνατοτήτων τροποποίησης δηλώσεων.

Παράλληλα, το σύστημα επιτρέπει ενιαία παρακολούθηση όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους, ακόμη και σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως οι δανειζόμενοι εργαζόμενοι. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης η καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, ειδικά για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση.

Στο νέο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν «Μηνιαία Εργασιακή Κατάσταση» ανά σχέση εργασίας, ενώ ενισχύεται η διαλειτουργικότητα με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη χειροκίνητης καταχώρησης.

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους και τα οφέλη για τη δημόσια διοίκηση

Αλλαγές όμως φέρνει και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκτούν πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εργασιακής τους σχέσης. Μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της σύμβασής τους, τα δηλωμένα ωράρια, αλλά και τις μεταβολές που καταχωρούνται από τον εργοδότη.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, δίνεται δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης ουσιωδών όρων εργασίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τον κίνδυνο «σιωπηρών» αλλαγών.

Η μετάβαση στο «Εργάνη ΙΙ» αλλάζει και τον τρόπο που η Δημόσια Διοίκηση παρακολουθεί την αγορά εργασίας. Το σύστημα αναβαθμίζεται τεχνολογικά και μετατρέπεται σε κεντρικό μητρώο, παρέχοντας πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τάσεις απασχόλησης, μεταβολές, αλλά και παραβάσεις.

Σημαντικά εργαλεία αποκτά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία πλέον μπορεί να λειτουργεί με πιο στοχευμένα κριτήρια, αξιοποιώντας ψηφιακές ενδείξεις αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε καταγγελίες ή δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Παρότι η φιλοσοφία του συστήματος είναι η απλούστευση, ειδικοί επισημαίνουν ότι το νέο περιβάλλον αυξάνει την πίεση συμμόρφωσης, καθώς μειώνονται τα περιθώρια καθυστερημένων διορθώσεων και «γκρίζων ζωνών».

Κάθε λάθος στη δήλωση ωραρίου, στις αλλαγές βαρδιών ή στις μεταβολές συμβάσεων μπορεί πλέον να αποτυπώνεται άμεσα και να οδηγεί δυνητικά σε πρόστιμα, ειδικά αν εμφανίζεται ως επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Το επόμενο μεγάλο βήμα η διασύνδεση με τις ΑΠΔ του ΕΦΚΑ

Η πλήρης ενεργοποίηση του «Εργάνη ΙΙ» δεν αποτελεί το τέλος της μεταρρύθμισης, αλλά το πρώτο μεγάλο στάδιο. Το επόμενο έργο που βρίσκεται ήδη στον σχεδιασμό αφορά τη διασύνδεση του νέου συστήματος με τον ΕΦΚΑ και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των εργοδοτών.

Στόχος είναι ο έλεγχος να μην είναι μόνο εργασιακός, αλλά και ασφαλιστικός, περιορίζοντας την εισφοροδιαφυγή και αυτοματοποιώντας κρίσιμες διαδικασίες.

Στο νέο μοντέλο, η ΑΠΔ θα προσυμπληρώνεται αυτόματα, βάσει των δεδομένων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και των στοιχείων που δηλώνονται στο «Εργάνη ΙΙ» μέσω της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Η υποβολή θα γίνεται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, με χρήση κωδικών TaxisNet.

Ουσιαστικά, η χειροκίνητη καταχώρηση στοιχείων περιορίζεται δραστικά: το σύστημα θα αντλεί τα δεδομένα αυτόματα και θα επιτρέπει μόνο στοχευμένες διορθώσεις όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεχείς παρατάσεις που δίνονται κατά καιρούς στην υποβολή ΑΠΔ ερμηνεύονται ως μέρος της τεχνικής προετοιμασίας, καθώς η μετάβαση απαιτεί πλήρη εναρμόνιση των συστημάτων και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.