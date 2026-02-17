«Εργάνη»: 563.000 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας από το 2019 – Τι έχει αλλάξει στους μισθούς

Σημαντική διεύρυνση της μισθωτής απασχόλησης καταγράφουν τα απολογιστικά στοιχεία των ροών εργασίας για την περίοδο 2019-2025, με τον αριθμό των θέσεων να αυξάνεται συνολικά κατά 563.000. Από αυτές, περίπου 163.000 θέσεις δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία, επιβεβαιώνοντας ότι το ανοδικό μομέντουμ στην αγορά εργασίας δεν περιορίστηκε μόνο στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, αλλά συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κλάδοι που «σήκωσαν» το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των θέσεων εργασίας είναι ο τουρισμός, οι κατασκευές, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση, διαμορφώνοντας ένα μείγμα που συνδυάζει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Πώς κινήθηκε η απασχόληση ανά έτος

Η εικόνα των τελευταίων ετών δείχνει σταθερή άνοδο, με διαφορετικές εντάσεις ανά περίοδο. Το 2024 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 93.312 θέσεις, το 2023 κατά 47.246 θέσεις, το 2022 κατά 85.989 θέσεις, ενώ στην τριετία 2019-2021 η αύξηση εκτιμάται ότι ξεπέρασε τις 275.000 θέσεις.

Το ανοδικό σερί συνεχίστηκε και το 2025, καθώς η ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» καταγράφει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 70.563 άτομα.

Οι κλάδοι που «οδήγησαν» την αύξηση το 2025

Το 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης παρουσίασε ο κλάδος της Δημόσιας Διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης, όπου προστέθηκαν 11.205 εργαζόμενοι. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών, ανάγκες διοικητικής αναδιοργάνωσης αλλά και με αυξημένες απαιτήσεις σε κοινωνικές δομές.

Δεύτερος σε αύξηση εμφανίζεται ο κλάδος των καταλυμάτων, με 10.824 επιπλέον εργαζομένους, εξέλιξη που αποδίδεται στη σταθερά ισχυρή ζήτηση του τουρισμού. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη εξακολουθεί να δημιουργεί ανάγκες για προσωπικό, ακόμη και σε συνθήκες έντονων ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

Ιδιαίτερα θετική εικόνα εμφανίζει και ο κατασκευαστικός κλάδος. Στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες η απασχόληση αυξήθηκε κατά 6.286 εργαζομένους, ενώ ανοδικά κινούνται και οι κατασκευές κτιρίων και τα εργα πολιτικού μηχανικού. Οι τάσεις αυτές αντανακλούν αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, έργα υποδομής και επενδύσεις που τροφοδοτούν την αγορά εργασίας.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται επίσης σε δραστηριότητες που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές. Οι αποθηκευτικές και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 3.006 εργαζόμενους, ενώ οι χερσαίες μεταφορές κατά 2.490, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση στον χώρο των logistics.

Παράλληλα, θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στο χονδρικό εμπόριο (+3.622), στο λιανικό εμπόριο (+1.826) και στις δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης (+3.094), εξέλιξη που αποτυπώνει ευρύτερη ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αύξηση καταγράφεται και στην Εκπαίδευση (+2.657 εργαζόμενοι), στοιχείο που δείχνει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι κλάδοι που έχασαν θέσεις εργασίας

Στον αντίποδα, ορισμένοι κλάδοι κατέγραψαν μείωση της απασχόλησης το 2025. Η μεγαλύτερη απώλεια εμφανίζεται στις υπηρεσίες εστίασης, όπου χάθηκαν 5.602 θέσεις σε σχέση με το 2024.

Η διαφοροποίηση σε σχέση με τα καταλύματα είναι ενδεικτική. Παρότι ο τουρισμός ενισχύεται, η εστίαση φαίνεται να πιέζεται από έλλειψη προσωπικού, έντονη εποχικότητα και πιθανές μεταβολές στη ζήτηση.

Μείωση θέσεων εμφανίζεται και στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (-2.755), καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων (-2.575). Οι συγκεκριμένες μεταβολές αποδίδονται από αναλυτές σε παράγοντες όπως η αναδιάρθρωση, η μείωση συμβασιούχων ή η πίεση κόστους και η αυτοματοποίηση σε ορισμένες παραγωγικές διαδικασίες.

Μεγαλύτερα ωράρια, λιγότερη μερική απασχόληση

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αλλαγές στη δομή του χρόνου εργασίας. Το 2025 αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα, ενώ μειώθηκαν όσοι εργάζονται με μικρά ωράρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 78,53% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται με εβδομαδιαίο ωράριο άνω των 35 ωρών. Πρόκειται για 1.932.407 μισθωτούς σε σύνολο 2.460.720, ενώ στην κατηγορία αυτή προστέθηκαν 106.047 εργαζόμενοι το 2025.

Αντίθετα, στην κατηγορία 10,1 έως 20 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καταγράφεται μείωση 20.868 εργαζομένων, ένδειξη ότι η μερική απασχόληση υποχωρεί.

Άνοδος μισθών και μετακινήσεις σε υψηλότερες κλίμακες

Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύεται και από βελτίωση στις αποδοχές. Οι μέσες αποδοχές πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκαν στα 1.516 ευρώ, από 1.478 ευρώ το 2024, ενώ 265.385 εργαζόμενοι μετακινήθηκαν σε υψηλότερες κλίμακες αποδοχών, στο εύρος 1.000 έως 3.000 ευρώ.

Αντίθετα, μειώθηκαν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με 800 έως 1.000 ευρώ κατά 164.398 άτομα, καθώς και οι μισθωτοί μερικής απασχόλησης κατά 59.264 άτομα. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι ένα μέρος των εργαζομένων είτε πέρασε σε πλήρη απασχόληση είτε μετακινήθηκε σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις.