Υπερωρίες: Πώς η ψηφιακή κάρτα εργασίας έγινε «ένεση» ρευστότητας στα ασφαλιστικά ταμεία

Σημαντική ενίσχυση στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος έφερε το 2025 η συστηματική καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Η διεύρυνση της χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας οδήγησε σε μαζική δήλωση υπερωριών, περιορίζοντας τη «γκρίζα» ζώνη στην αγορά εργασίας και δημιουργώντας ένα ισχυρό δημοσιονομικό απόθεμα για τα ασφαλιστικά ταμεία.



Η πλήρης ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτυπώνεται πλέον μετρήσιμα στα οικονομικά μεγέθη του ασφαλιστικού. Κατά τη διάρκεια του 2025 δηλώθηκαν περίπου 2,2 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που μεταφράστηκε σε αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και σε ένα πρόσθετο «μαξιλάρι» εσόδων που προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ.



Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη συνολική εικόνα των Ταμείων ενόψει του 2026. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού, το πλεόνασμα του ασφαλιστικού συστήματος αναμένεται να αυξηθεί κατά 433 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025, ενώ τα έσοδα από εισφορές προβλέπεται να ενισχυθούν σχεδόν κατά 1 δισ. ευρώ. Στην άνοδο αυτή συμβάλλουν η αύξηση της απασχόλησης, οι υψηλότερες αποδοχές λόγω του κατώτατου μισθού, αλλά και η πιο αυστηρή εποπτεία της αγοράς εργασίας.

75.120 έλεγχοι από Ιανουάριο έως Νοέμβριο του 2025

Τα στοιχεία των ελέγχων δείχνουν ότι η συμμόρφωση δεν είναι καθολική, αλλά βελτιώνεται. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 75.120 έλεγχοι, με τις παραβάσεις να ανέρχονται σε 16.049. Στην πρώτη γραμμή των παραβάσεων παραμένουν εκείνες που σχετίζονται με την ελλιπή ή λανθασμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αποκαλύπτοντας ότι το πρόβλημα της ακριβούς καταγραφής του ωραρίου εξακολουθεί να υφίσταται.



Ειδικότερα, μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 2.692 παραβάσεις που αφορούσαν άμεσα την ψηφιακή κάρτα, ενώ ακολούθησαν οι παραβάσεις στους πίνακες προσωπικού με 2.198 περιπτώσεις. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και ο Νοέμβριος, όπου σε 6.896 ελέγχους εντοπίστηκαν 1.428 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 364 σχετίζονταν με τη χρήση του ψηφιακού συστήματος.



Το επόμενο διάστημα, η εικόνα αναμένεται να διαφοροποιηθεί περαιτέρω, καθώς από τον Νοέμβριο έχουν ενταχθεί στο σύστημα νέοι κλάδοι, όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, η επισκευή οχημάτων, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι διοικητικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Με την ολοκλήρωση της δίμηνης πιλοτικής περιόδου, οι έλεγχοι και τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν πλήρως από τις αρχές του 2026.



Συνολικά, η ψηφιακή κάρτα εργασίας εξελίσσεται σε κρίσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καλύπτοντας πλέον σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Παράλληλα, η αύξηση των δηλωμένων ωρών εργασίας ενισχύει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις που επιστρέφουν, άμεσα ή έμμεσα, στην οικονομία και τους εργαζόμενους.