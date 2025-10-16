Ψηφιακή κάρτα εργασίας: «Βροχή» προστίμων σε τουρισμό και εστίαση – Πού... σκοντάφτει η εφαρμογή

Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις συνοδεύεται από… βροχή προστίμων, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας εντόπισε σειρά παραβάσεων –κυρίως σε τουρισμό και εστίαση– όπου η εφαρμογή του συστήματος συναντά σημαντικές δυσκολίες.



Από τις 1.057 παραβάσεις που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο σε ζητήματα εργασιακής νομοθεσίας, οι περισσότερες (317 περιπτώσεις, ποσοστό 29,9%) αφορούσαν παρατυπίες στη χρήση της ψηφιακή κάρτα εργασίας. Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.373.850 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των συνολικών κυρώσεων του μήνα.



Στη δεύτερη θέση, αλλά με σημαντικά μικρότερη συχνότητα, βρέθηκαν οι παραβάσεις που αφορούν τον Πίνακα Προσωπικού, οι οποίες ανήλθαν σε 170 περιπτώσεις ή ποσοστό 16,08% του συνόλου. Τα πρόστιμα για αυτές τις παραβάσεις ήταν σαφώς χαμηλότερα, φτάνοντας συνολικά τα 224.700 ευρώ.

Ρεκόρ ελέγχων και παραβάσεων

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν αυξημένοι κατά 15% σε σχέση με πέρυσι:

7.220 έλεγχοι (έναντι 6.311 το 2024)

4.314 παραβάσεις (έναντι 1.417)

4,3 εκατ. ευρώ πρόστιμα, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2024

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 60.553 έλεγχοι, με 12.503 παραβάσεις και 36,2 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα (έναντι 35,1 εκατ. πέρυσι).

Πρωταθλήτρια η αδήλωτη εργασία

Πρωταθλήτρια παραμένει η αδήλωτη εργασία με 10,5 εκατ. ευρώ προστίμων, ακολουθούμενη από τις παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας (7,6 εκατ. ευρώ) και τις παραβάσεις στις καταστάσεις προσωπικού (4 εκατ. ευρώ).



Το μεγαλύτερο «αγκάθι» εντοπίζεται σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου οι εργαζόμενοι καλούνται να εκτελούν πολλαπλά καθήκοντα ή να εργάζονται σε διαφορετικά ωράρια μέσα στην ίδια ημέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ασυμφωνίες ανάμεσα στα δηλωμένα ωράρια και στα πραγματικά «χτυπήματα» της κάρτας, που εμφανίζονται κατά τον έλεγχο ως παραβίαση.



Παράλληλα, τεχνικές δυσλειτουργίες και ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού σε ορισμένες επιχειρήσεις έχουν συμβάλει στη σύγχυση γύρω από τη σωστή χρήση της κάρτας.

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά σε βελτιώσεις του πλαισίου, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και οι αστοχίες:

- Ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά ημερησίως, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου.

- Αν υπάρχει συμφωνία, ο εργαζόμενος μπορεί να ξεκινήσει την εργασία του οποιαδήποτε στιγμή εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου.

- Η σήμανση της κάρτας θα πρέπει να γίνεται:

στην έναρξη μετά τον χρόνο προετοιμασίας, και

μετά τον χρόνο προετοιμασίας, και στη λήξη πριν την αποχώρηση.

Χρόνος προετοιμασίας:

Στη βιομηχανία έως 30 λεπτά πριν και μετά το ωράριο.

Σε λοιπούς κλάδους, έως 10 λεπτά.

Αν εντοπιστεί εργαζόμενος να εργάζεται εντός των παραπάνω χρόνων, επιβάλλονται πρόστιμα. Επιπλέον, αν διαπιστωθούν περισσότερες από τρεις «μονές σημάνσεις» τον μήνα χωρίς τεκμηρίωση (π.χ. μη καταγραφή εξόδου), η Επιθεώρηση Εργασίας θα προχωρά σε έλεγχο της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας επιφέρει πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ σε περίπτωση τριών επαναλήψεων μέσα σε 12 μήνες, προβλέπεται 15ήμερη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.