Επιθεώρηση Εργασίας: AI, Drones και Business Intelligence αλλάζουν τους ελέγχους

Σε ένα νέο μοντέλο εποπτείας της αγοράς εργασίας περνά η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία ενεργοποιεί ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων – από τεχνητή νοημοσύνη και πλατφόρμες Business Intelligence μέχρι επιθεωρήσεις με drones.

Ο στόχος που εχει τεθεί είναι η ταχύτερη ανίχνευση παραβάσεων και η πιο αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε κλάδους όπου παραδοσιακά καταγράφονται αυξημένα φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Η νέα ψηφιακή υποδομή λειτουργεί ως «σύστημα ανάλυσης κινδύνου», εντοπίζοντας επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μη φυσιολογικά μοτίβα, όπως συνεχόμενες υπερωρίες που δεν αποζημιώνονται, αποκλίσεις στα ωράρια ή αμοιβές κάτω από τα νόμιμα όρια. Πρακτικά, δημιουργείται μια «δεξαμενή» με επιχειρήσεις που είναι επιρρεπείς στις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αντλεί στοιχεία από το «ΕΡΓΑΝΗ» και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, τα συνδυάζει και φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης διερεύνησης. Για παράδειγμα, εντοπίζονται εργαζόμενοι που εμφανίζουν υπερβολικό αριθμό «μονών» χτυπημάτων στην κάρτα — παραπάνω από το επιτρεπτό όριο — ή ομάδες εργαζομένων που καταγράφουν είσοδο σχεδόν ταυτόχρονα, παρότι προβλέπονται διαφορετικές βάρδιες.

Τέτοιες ενδείξεις θεωρούνται ισχυρά σημάδια παραβίασης ωραρίων ή προσπάθειας απόκρυψης υπερωριών και ενεργοποιούν το «panic button» των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στους ελέγχους προστίθεται πλέον και η εναέρια επιτήρηση. Μετά τις αναγκαίες εγκρίσεις της ΥΠΑ, drones θα χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια, βιομηχανικές μονάδες και άλλες εκτεταμένες εγκαταστάσεις, όπου η πρόσβαση και φυσική παρουσία των επιθεωρητών ήταν έως τώρα δύσκολη έως και αδύνατη.

Τα πρώτα στελέχη της Επιθεώρησης ολοκληρώνουν την ειδική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να χειρίζονται τα drones και να αξιοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

Μπαράζ ελέγχων και προστίμων

Εν τω μεταξύ η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τα πρόσφατα στοιχεία μαρτυρούν οτι οι «καμπάνες» έφτασαν σχεδόν στα 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 60% αφορούσε την αδήλωτη εργασία και την ψηφιακή κάρτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν 7.157 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν 1.662 κυρώσεις και πρόστιμα ύψους 4.992.976 ευρώ.

Από αυτά, τα 4,28 εκατ. ευρώ αφορούν παραβάσεις των εργασιακών σχέσεων, 428 χιλ. ευρώ αφορούν παραβάσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ενώ 280 χιλ. ευρώ επιβλήθηκαν από τους ειδικούς επιθεωρητές.