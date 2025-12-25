Ρεκόρ κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας – Πάνω από 50 εκατ. τα πρόστιμα στο τέλος του 2025

Ιστορικά υψηλά επίπεδα καταγράφουν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην αγορά εργασίας μέσα στο 2025, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ότι η χρονιά κλείνει με νέο ρεκόρ ελέγχων και κυρώσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Επιθεώρησης Εργασίας στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 48,6 εκατ. ευρώ, ποσό που ήδη ξεπερνά την αντίστοιχη επίδοση του 11μήνου του 2024 (45,2 εκατ. ευρώ).

Με δεδομένο ότι απομένει ακόμη ένας μήνας μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των προστίμων για το 2025 θα υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη χρονιά τη «βαρύτερη» των τελευταίων ετών ως προς τις κυρώσεις στην αγορά εργασίας.

Εντατικοί έλεγχοι και εστίαση στις ψηφιακές παραβάσεις

Τα πρόστιμα του 11μήνου προέκυψαν από 75.120 ελέγχους που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με περισσότερες από τις μισές κυρώσεις να αφορούν δύο βασικά πεδία: την αδήλωτη εργασία και τη μη ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ειδικότερα, για περιπτώσεις αδήλωτης απασχόλησης επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 14,18 εκατ. ευρώ, ενώ για παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας τα πρόστιμα ανήλθαν σε 11,27 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παραβάσεις που βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της λίστας, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή κάρτα έχει πλέον καταστεί υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουρισμό και εστίαση, κλάδους που παραδοσιακά εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η ψηφιακή κάρτα είτε δεν εφαρμόζεται καθόλου είτε εφαρμόζεται προσχηματικά, διατηρώντας «γκρίζες ζώνες» ως προς την πραγματική απασχόληση και τις αμοιβές των εργαζομένων.

Οι παραβάσεις με τα μεγαλύτερα πρόστιμα

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων στο 11μηνο του 2025, οι κατηγορίες παραβάσεων που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσά προστίμων είναι:

Αδήλωτη εργασία: 14,18 εκατ. ευρώ

Μη τήρηση ψηφιακής κάρτας εργασίας: 11,27 εκατ. ευρώ

Έλλειψη ή μη κατάρτιση πινάκων προσωπικού: 4,5 εκατ. ευρώ, πρακτική που χαρακτηρίζεται ως «σκιώδης» μορφή αδήλωτης απασχόλησης

Μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών και επιδομάτων: περίπου 3 εκατ. ευρώ

Άρνηση ελέγχου ή μη παροχή στοιχείων στους ελεγκτές: 2 εκατ. ευρώ

Παραβίαση ρεπό, αργιών και χρονικών ορίων λειτουργίας: 1,15 εκατ. ευρώ

Υπέρβαση ωραρίων εργασίας: 569 χιλ. ευρώ

Ισχυρό αποτύπωμα και τον Νοέμβριο

Ενδεικτική της έντασης των ελέγχων είναι και η εικόνα του Νοεμβρίου, όπου τα πρόστιμα ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το 56% αφορούσε παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας (1,7 εκατ. ευρώ) και την αδήλωτη εργασία (934 χιλ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας ότι οι συγκεκριμένοι τομείς παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών.

Πάντως παρά την αυστηροποίηση του πλαισίου και τα υψηλά πρόστιμα – που φτάνουν τα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο σε περιπτώσεις αδήλωτης απασχόλησης ή μη εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας – τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραβατικότητα δεν υποχωρεί με τον ρυθμό που θα ανέμενε κανείς. Αντιθέτως, σε αρκετούς κλάδους καταγράφεται αυξημένη προσπάθεια καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας, γεγονός που εξηγεί και τη διαρκή άνοδο των επιβληθέντων κυρώσεων.

Το 2025, όπως όλα δείχνουν, θα καταγραφεί ως χρονιά-ορόσημο για τους ελέγχους στην αγορά εργασίας, με την Επιθεώρηση Εργασίας να στέλνει σαφές μήνυμα εντατικοποίησης των παρεμβάσεων και μηδενικής ανοχής στις σοβαρές παραβάσεις.