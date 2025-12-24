Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν λάβατε το Δώρο Χριστουγέννων

Κάθε χρόνο στο τέλος του έτους, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν από τους εργοδότες τους το Δώρο Χριστουγέννων που αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο μισθό.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του δώρου είναι η 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους (άρθρο 149 Π.Δ. 62/2025). Ωστόσο, επειδή η 21η Δεκεμβρίου έπεφτε Κυριακή, οι εργοδότες έπρεπε να το καταβάλουν έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Τι ισχύει αν δεν καταβληθεί το Δώρο

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταβλήθηκε εγκαίρως με τους εργαζόμενους και τα σωματεία να αναγκάζονται να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η αναφορά διαβιβάζεται:

στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη

στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μήνυσης απευθείας στην Αστυνομία, χωρίς προηγούμενη προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων 2025

Το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί:

σε έναν πλήρη μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς

σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό έγκαιρα, ώστε να έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, ενεργοποιούνται σοβαρές νομικές συνέπειες.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν εργάζονται με:

σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου

πλήρη ή μερική απασχόληση

Σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται να παρέμβουν άμεσα, με ελέγχους και ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες.

Για τον λόγο αυτό, στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και η κατοικία του εργοδότη, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.