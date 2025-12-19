Δώρο Χριστουγέννων 2025: Εκπνέει η προθεσμία πληρωμής - Αυτόφωρο για τους εργοδότες

Τελειώνει σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο χρόνος για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, καθώς λήγει η προθεσμία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2025 στους εργαζόμενους, με τη νομοθεσία να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν.

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου, μετά από καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του εργοδότη.

Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων 2025

Το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί:

σε έναν πλήρη μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς

σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό έγκαιρα, ώστε να έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, ενεργοποιούνται σοβαρές νομικές συνέπειες.

Τι ισχύει αν δεν καταβληθεί το Δώρο

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη καταβολής, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους μπορούν –και οφείλουν– να απευθυνθούν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η αναφορά διαβιβάζεται:

στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη

στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μήνυσης απευθείας στην Αστυνομία, χωρίς προηγούμενη προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν εργάζονται με:

σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου

πλήρη ή μερική απασχόληση

Σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται να παρέμβουν άμεσα, με ελέγχους και ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες.

Για τον λόγο αυτό, στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και η κατοικία του εργοδότη, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.