Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε αυτούς τους κλάδους επεκτείνεται η εφαρμογή της από τον Νοέμβριο

Στο καθεστώς της πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εντάσσονται οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Ήδη από τον Ιούνιο το μέτρο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσα στους μήνες της πιλοτικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε εκτενής διάλογος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών των εν λόγω κλάδων.

Χαρακτηριστικά το υπουργείο Εργασίας στην σχετική ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της κατά 3,5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αφορά ήδη 1.500.000 εργαζομένους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Μετά την πλήρη εφαρμογή του στους τέσσερις νέους κλάδους ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 επιχειρήσεις, περίπου.