Από σήμερα η ψηφιακή κάρτα σε νέους κλάδους–Τι αλλάζει και γιατί εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερωρίες

Σε νέο στάδιο περνά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς επεκτείνεται σε επιπλέον στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση του χρόνου εργασίας στην ελληνική αγορά.

Η εφαρμογή του μέτρου, που ξεκίνησε το 2022 και μέχρι σήμερα καλύπτει σειρά μεγάλων επιχειρήσεων, πλέον περιλαμβάνει:

εταιρείες ενέργειας και φυσικού αερίου

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και συνεργεία οχημάτων

χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό

Με την ένταξη αυτών των κλάδων, σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενοι και πάνω από 280.000 επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπό το νέο καθεστώς καταγραφής ωραρίου. Η επέκταση ακολουθεί τετράμηνη πιλοτική φάση και διαβούλευση με εργοδοτικούς και εργατικούς φορείς.

«Έκρηξη» δηλωμένων υπερωριών – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα δεδομένα του υπουργείου Εργασίας αποτυπώνουν ήδη ισχυρή αλλαγή συμπεριφοράς στην αγορά. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 καταγράφηκαν 4,24 εκατ. ώρες υπερωρίας, έναντι 2,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 — αύξηση 76%.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η άνοδος δεν οφείλεται απαραίτητα σε περισσότερη εργασία, αλλά σε περισσότερη καταγραφή της πραγματικής εργασίας.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφονται:

Τουρισμός: +681% σε ετήσια βάση (471.507 ώρες από 60.356)

Εστίαση: +181% στο οκτάμηνο

Λιανεμπόριο: +94%

Βιομηχανία: +55%

Σούπερ μάρκετ: +20%

Τράπεζες: +12%

Ιδίως σε εποχικούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, το σύστημα φαίνεται να «φωτίζει» χιλιάδες ώρες που στο παρελθόν έμεναν αδήλωτες.

Πώς λειτουργεί – Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος

Για την ενιαία και ορθή εφαρμογή, το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο που προβλέπει μεταξύ άλλων:

Καταγραφή πρώτης εισόδου και τελευταίας εξόδου

Συνδυαστική επαλήθευση με το προδηλωμένο ωράριο στο «Εργάνη»

Υποχρεωτικά ζυγό αριθμό «χτυπημάτων» (2 ή 4 ανάλογα με το ωράριο)

Επιτρεπόμενα έως 3 «μονά χτυπήματα» τον μήνα χωρίς πρόστιμο

Ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά, με συμφωνία εργοδότη–εργαζομένου

Εξαίρεση τηλεργαζομένων από τη σήμανση

Καταγραφή στελεχών χωρίς «χτύπημα» κάρτας

Από σήμερα, οι επιχειρήσεις των νέων κλάδων υπόκεινται σε ελέγχους και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Πάντως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχίες για το κόστος και τη γραφειοκρατία, ενώ σωματεία εργαζομένων ζητούν ενισχυμένους ελέγχους, ώστε η κάρτα να μην καταλήξει εργαλείο επιτήρησης χωρίς ουσιαστική προστασία.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την καθολική εφαρμογή έως το τέλος του 2026, που θα κάνει την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη με πλήρη ψηφιακή καταγραφή χρόνου εργασίας.