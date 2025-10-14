Η «μάχη» για το 13ωρο: Στη Βουλή ο Μητσοτάκης με ατζέντα σύγκρουσης και για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε μία ξεκάθαρη προσπάθεια να αναλάβει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων ύστερα από σχεδόν τρεις εβδομάδες, όταν και την πολιτική επικαιρότητα μονοπώλησαν η απεργία Ρούτσι και οι εξελίξεις στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επιδοθεί το Μέγαρο Μαξίμου.

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο συγκεντρώνει τα αντιπολιτευτικά πυρά με αιχμή το περιβόητο 13ώρο, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από τους αντιπάλους της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr και με βάση τις επιδόσεις – ρεκόρ, που καταγράφει το τρέχον έτος η κυβέρνηση στο πεδίο μείωσης της ανεργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να καταρρίψει τα fake news που διακινεί η αντιπολίτευση, όπως το θέτει στενός του συνεργάτης.

Συγκεκριμένα, θα επισημάνει ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι απολύτως φιλικό προς τους εργαζομένους με αιχμή διατάξεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την ώρα που εμπεριέχει αρκετές ευνοϊκές διατάξεις και για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα τονίσει ότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα απολύτως προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας: μέσω των διατάξεων του διευκολύνονται οι προσλήψεις, ενώ αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικότητα η γραφειοκρατία.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν θα λησμονήσει να αναφερθεί και στο σύνθετο ζήτημα της εξεύρεσης εργατικών χεριών σε συγκεκριμένους τομείς, όπου παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις, συσχετίζοντας το εν λόγω νομοσχέδιο με το αντίστοιχο, που προωθείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση.

Οι «νοικοκυραίοι» στο λεξιλόγιο της κυβέρνησης

Πάντως, κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν ο πρωθυπουργός να αναφερθεί κατά τη σημερινή του ομιλία και στο θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που πυροδότησε οργίλες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και κομμάτων της Αριστεράς.

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε της απόφασης να περάσει στην ευθύνη του Υπουργείου Αμύνης, η προστασία, η συντήρηση και η καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μετά το 20ήμερο της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι εκεί. «Θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα. Έχουμε αποφασίσει και με αυτοκριτική του δικού μας πολιτικού χώρου και αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων. Της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση δεν… πτοούνται από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τουναντίον, θεωρούν ότι η συγκεκριμένη διαχωριστική γραμμή βοηθά το κυβερνών κόμμα να συνομιλήσει με ένα πιο δεξιό ακροατήριο, το οποίο διεκδικούν τόσο κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, όσο και προσωπικότητες, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, που έχει πλέον ανοιχτό μέτωπο με το Μέγαρο Μαξίμου.

Απαντώντας, μάλιστα, σε σχετικές ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι για τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν ενήμερα όλα τα συναρμόδια Υπουργεία κληθείς να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι Μαξίμου και Πεντάγωνο ήταν σε συνεννόηση.