ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Ανδρουλάκης είδε Παπανδρέου, Βενιζέλο, Λαλιώτη, Σκανδαλίδη και άλλα ιστορικά στελέχη

Μπαράζ επαφών με κορυφαία ιστορικά και πρώην ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον πρώην πρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο πραγματοποιεί τα τελευταία 24ωρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόκειται για επαφές, τις οποίες η Χαριλάου Τρικούπη εντάσσει στον κύκλο των συναντήσεων του προέδρου του κόμματος για ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα, την ευρύτερη στρατηγική και το μέλλον της παράταξης αλλά και ενόψει συνεδρίου.

Έστω κι αν δε λέγεται, δεδομένο πρέπει να θεωρείται ότι η μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται εσχάτως σχετίζεται και με την επανεμφάνιση Τσίπρα και τους μελλοντικούς του σχεδιασμούς, του οποίους παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να στήσει τα δικά του αναχώματα.

Ειδικότερα, όπως πληροφορείται ο flash.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη Δευτέρα δύο ξεχωριστές συναντήσεις, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο (στο γραφείο του δεύτερου) και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και τα δύο ραντεβού ήταν προγραμματισμένα από την περασμένη εβδομάδα και είχαν ως κύριο πεδίο τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ενόψει της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση της προσεχούς Πέμπτης 16 του μήνα με αυτό το αντικείμενο και τους κυβερνητικούς χειρισμούς για τη Γάζα.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την κοινοβουλευτική μάχη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήθελε να συμβουλευτεί και να ανταλλάξει απόψεις με τους δύο πρώην προέδρους, οι οποίοι έχουν θητεύσει στη μακρά πολιτική τους διαδρομή και ως υπουργοί Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι στη συνάντηση με τον κ. Παπανδρέου πήρε μέρος και ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την προηγούμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκάλεσε στο γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη μία άτυπη μίνι σύσκεψη με σημαντικά πρώην κορυφαία ηγετικά στελέχη, τα οποία ήθελε να ακούσει τις θέσεις και τις ιδέες τους για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές, την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει και διάφορα άλλα πολιτικά και οργανωτικά θέματα του επικείμενου συνεδρίου.

«Να μην αφήσουμε χώρο στον Τσίπρα»

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επικεφαλής της υπό ίδρυση Επιτροπής Διεύρυνσης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Νίκος Σαλαγιάννης και Πέτρος Λάμπρου.

Η συζήτηση φέρεται να διήρκησε περί τις δύο ώρες και μεταξύ όσων επισημάνθηκαν προς τον κ. Ανδρουλάκη ήταν πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να αφήσει χώρο στον κ. Τσίπρα, οφείλει να συγκρουστεί μαζί του αλλά σε επίπεδο προγράμματος και ιδεών και όχι ως αντιπαράθεση με προσωπικά χαρακτηριστικά (αυτή φέρεται να ήταν η εισήγηση του Κώστα Λαλιώτη). Για το συνέδριο, ο χρόνος διεξαγωγής του εξαρτάται από τις πολιτικές προτεραιότητες που θα τεθούν. Όσο νωρίτερα, τόσο λιγότερος χρόνος για ζύμωση και πολιτική δουλειά. Εκτιμήθηκε δε ότι αν προκηρυχθεί για Νοέμβριο θα έχει μόνο οργανωτικά χαρακτηριστικά.

Οι ανακοινώσεις για τη Γραμματεία ΚΟΕΣ, την Επιτροπή Διεύρυνσης και τις υπόλοιπες επιτροπές μετατέθηκαν για σήμερα Τρίτη, ενώ σε περίπου μία εβδομάδα εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου να καταλήξει στις ημερομηνίες με επικρατέστερο τον Φεβρουάριο.