Ξεκινά τον Ιανουάριο ο διάλογος για τον νέο κατώτατο μισθό - Η αύξηση που εξετάζεται για τον Απρίλιο

Από τις αρχές του νέου έτους ανοίγει επισήμως η συζήτηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με τα σενάρια που εξετάζονται να προβλέπουν ενίσχυση της τάξης των 40 έως 50 ευρώ μηνιαίως τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί έως τα μέσα Μαρτίου, ώστε η νέα αύξηση να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο με τη διαβούλευση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις εκτιμήσεις τους. Θα ακολουθήσει το πόρισμα της διαβούλευσης και στη συνέχεια η εισήγηση της υπουργού προς το υπουργικό συμβούλιο.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στην περίπτωση του Δημοσίου, η αύξηση θα περάσει οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).

Η κατεύθυνση της αύξησης θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένη, καθώς απομένουν περίπου 70 ευρώ για να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος των 950 ευρώ έως την άνοιξη του 2027. Το πιο ήπιο σενάριο προβλέπει αύξηση 35 ευρώ τον Απρίλιο του 2026 και ισόποση ενίσχυση τον Απρίλιο του 2027, οδηγώντας τον κατώτατο από τα 880 ευρώ σήμερα στα 915 ευρώ και στη συνέχεια στα 950 ευρώ.

Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζεται σοβαρά και ένα πιο γενναίο σενάριο, με αύξηση της τάξης των 40 έως 50 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ και, με τη δεύτερη αύξηση το 2027, να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, φτάνοντας ακόμη και τα 970 - 980 ευρώ.

Οι παράγοντες που «σπρώχνουν» σε μεγαλύτερη αύξηση

Τρεις βασικοί λόγοι ενισχύουν το ενδεχόμενο μιας πιο ισχυρής αύξησης. Πρώτον, η επίμονη ακρίβεια και η ανάγκη στήριξης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, που πλήττονται δυσανάλογα από τις αυξήσεις τιμών.

Δεύτερον, η επανενεργοποίηση των συλλογικών συμβάσεων, που αναμένεται να οδηγήσει σε ευρύτερες μισθολογικές αυξήσεις και να συμπαρασύρει προς τα πάνω τον κατώτατο μισθό.

Τρίτον, το πολιτικό χρονοδιάγραμμα, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει διαμορφώσει αισθητά υψηλότερο κατώτατο μισθό έως την άνοιξη του 2027.

Ο συνδυασμός της αύξησης μισθού με τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό συνδέεται άμεσα και με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθαρό εισόδημα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι αντίστοιχες μειώσεις θα αποτυπωθούν στις δηλώσεις του 2027.

Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι περίπου 270.000 νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, οι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 με 30 ετών οι κρατήσεις μειώνονται σημαντικά.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος 25 ετών που σήμερα λαμβάνει 880 ευρώ μικτά και καθαρά περίπου 690 ευρώ, από το 2026 θα δει τον φόρο να μηδενίζεται. Με κατώτατο μισθό στα 915 ευρώ, τα καθαρά θα προσεγγίσουν τα 788 ευρώ, ενώ με αύξηση στα 930 ευρώ μπορούν να ξεπεράσουν τα 800 ευρώ τον μήνα.