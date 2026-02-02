Μικρότερη αύξηση από την αναμενόμενη για τους εργαζόμενους γονείς – Πού «κόλλησε» η φοροελάφρυνση

Η εφαρμογή των νέων φορολογικών ρυθμίσεων αποτυπώθηκε ήδη στις πρώτες μισθοδοσίες του 2026, αυξάνοντας τα καθαρά εισοδήματα εκατομμυρίων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Στους βασικούς ωφελημένους συγκαταλέγονται οι νέοι έως 30 ετών, αλλά και οι εργαζόμενοι με παιδιά, οι οποίοι δικαιούνται ενισχυμένες εκπτώσεις φόρου.

Παρόλα αυτά, σε αρκετές οικογένειες η αύξηση που τελικά καταβλήθηκε ήταν αισθητά χαμηλότερη από τις αρχικές προσδοκίες. Το ζήτημα δεν συνδέεται με αλλαγή στο φορολογικό πλαίσιο ούτε με περιορισμό των ελαφρύνσεων, αλλά με ένα καθαρά πρακτικό λάθος στη μισθοδοσία.

Πώς «χάθηκε» μέρος της αύξησης

Η αιτία εντοπίζεται στην ελλιπή καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης στα αρχεία των επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δεν είχαν δηλώσει τον αριθμό των τέκνων τους ή δεν είχαν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους, με αποτέλεσμα το λογιστήριο να τους αντιμετωπίζει φορολογικά ως άγαμους.

Έτσι, η παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε χωρίς τις πρόσθετες εκπτώσεις που προβλέπονται για γονείς, περιορίζοντας αισθητά το καθαρό όφελος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εργαζόμενος με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές περίπου 1.500 ευρώ θα έπρεπε να δει αύξηση κοντά στα 60 ευρώ τον μήνα. Αντί αυτού, στον λογαριασμό του εμφανίστηκε αύξηση μόλις 20 ευρώ, λόγω λανθασμένου υπολογισμού της παρακράτησης.

Τι πρέπει να ελέγξουν άμεσα οι εργαζόμενοι

Όσοι διαπιστώνουν απόκλιση, καλούνται καταρχάς να ελέγξουν αναλυτικά το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του Ιανουαρίου σε σύγκριση με εκείνο του Δεκεμβρίου, δίνοντας έμφαση στις κρατήσεις φόρου και όχι μόνο στο τελικό καθαρό ποσό.

Το επόμενο βήμα είναι η άμεση ενημέρωση του λογιστηρίου με τα σωστά στοιχεία οικογενειακής κατάστασης. Με την προσκόμιση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο μισθολογικός φάκελος διορθώνεται και η παρακράτηση φόρου προσαρμόζεται αναλόγως.

Τα χρήματα δεν χάνονται

Η μειωμένη αύξηση του πρώτου μήνα δεν συνεπάγεται απώλεια φορολογικού οφέλους. Η ετήσια φορολογική ελάφρυνση παραμένει και μπορεί να αποδοθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες μισθοδοσίες, μέσω χαμηλότερης παρακράτησης.

Ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση καθυστερήσει, ο τελικός συμψηφισμός θα πραγματοποιηθεί με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης την άνοιξη του 2027, οδηγώντας είτε σε μικρότερο φόρο είτε σε αυξημένη επιστροφή.