Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή - Οι κρίσιμες προθεσμίες και τα πρόστιμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο έκδοσης παραστατικών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και είχαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ το φορολογικό έτος 2023 υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Η υποχρέωση θα επεκταθεί σε δεύτερη φάση, από τον Οκτώβριο, και στις επιχειρήσεις με μικρότερο τζίρο.

Η αλλαγή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και των εικονικών τιμολογίων, με την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών.

Τα βασικά οφέλη του νέου συστήματος

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να φέρει:

μείωση απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό εικονικών παραστατικών,

προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και εντύπου Ε3,

μείωση διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις (έκδοση, αποστολή, αποθήκευση τιμολογίων, λιγότερα λάθη και διαφορές με αντισυμβαλλόμενους).

Τι αλλάζει από αύριο



Με το νέο καθεστώς, τα στοιχεία κάθε συναλλαγής αποστέλλονται σε πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ο οποίος:

εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο,

το διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο στον εκδότη, τον παραλήπτη και στο myDATA της ΑΑΔΕ.

Η Α' φάση αφορά επιχειρήσεις με υψηλό τζίρο και συνοδεύεται από συγκεκριμένες προθεσμίες.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Έως 2 Φεβρουαρίου:

Οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή να επιλέξουν τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ.

Έως 12 Φεβρουαρίου:

Υποβολή στο myDATA της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», είτε από τον Πάροχο είτε από την ίδια την επιχείρηση.

Έως 31 Μαρτίου:

Μεταβατική περίοδος, κατά την οποία μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα παλιά συστήματα και η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Από 1η Απριλίου:

Κατάργηση των «παραδοσιακών» συστημάτων - αποκλειστικά ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων.

Η προθεσμία-κλειδί της 12ης Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1112/2025, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει τη δήλωση έναρξης εντός δέκα ημερών από τη σύμβαση με την επιχείρηση.

Η επιχείρηση ενημερώνεται μέσω myAADE και έχει δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης. Αν δεν αντιδράσει, η δήλωση θεωρείται αποδεκτή.

Στην πράξη, για όλους, το δεκαήμερο λήγει στις 12 Φεβρουαρίου.

Ποιοι δεν έχουν συμμορφωθεί

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις 38.000 επιχειρήσεις που υπάγονται στην α΄ φάση,

μόλις 19.961 (53%) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.



Περίπου 18.000 επιχειρήσεις έχουν λιγότερο από δέκα ημέρες για να ελέγξουν αν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη δήλωση, ενώ 3.300 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ή τις εφαρμογές timologio/myDATAapp, αλλά δεν έχουν κάνει τη δήλωση.

Τα πρόστιμα και ο σοβαρός κίνδυνος

Η δήλωση είναι υποχρεωτική, ακόμη και αν η επιχείρηση εκδίδει ήδη ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Από 13 Φεβρουαρίου, τιμολόγια που εκδίδονται χωρίς πάροχο ή εκτός των νόμιμων εφαρμογών ενδέχεται να θεωρούνται μη νόμιμα.

Η μη νόμιμη έκδοση ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού, με πρόστιμο 50% του ΦΠΑ για κάθε τιμολόγιο που εντοπίζεται σε έλεγχο.

Σε επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο συναλλαγών, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Β΄ φάση από 1η Οκτωβρίου - Έρχονται κίνητρα

Από 1η Οκτωβρίου 2026 μπαίνουν υποχρεωτικά και οι επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ, με μεταβατική περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου.

Για όσους ενταχθούν πρόωρα (τουλάχιστον δύο μήνες πριν, δηλαδή έως 3 Αυγούστου), προβλέπονται ισχυρά κίνητρα:

100% προσαυξημένη απόσβεση για εξοπλισμό και λογισμικό,

100% προσαύξηση δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Στην πράξη, οι σχετικές δαπάνες εκπίπτουν στο 200%.