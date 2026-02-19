Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ποιοι κινδυνεύουν με «καμπάνες» έως 2.500 ευρώ

Με πρόστιμα-φωτιά που ανά παράβαση φθάνουν έως και τα 2.500 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις, που δεν τηρούν τους κανόνες του νέου καθεστώτος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που καταγράφει αναλυτικά τις ποινές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.



Ειδικότερα τα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης και το φορολογικό προφίλ της επιχείρησης διαμορφώνονται ως εξής:



- Για μη έκδοση λογιστικών αρχείων ή έκδοση και λήψη ανακριβών λογιστικών αρχείων (παραστατικά) και για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.



- Σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.



- Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει παραστατικά πώλησης (φορολογικά στοιχεία) ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.



- Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.



- Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.



- Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά το πρόστιμο τετραπλασιάζεται με ελάχιστο πρόστιμο 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

Πότε ξεκινά το νέο σύστημα

Με βάση το χρονοδιάγραμμα η ένταξη στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2023 ξεκινά στις 2 Μαρτίου ενώ μέχρι και τις 3 Μαΐου 2026 θα ισχύσει μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών (ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η υποχρέωση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026 με περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.



Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί ισχυρό όπλο στα χέρια της φορολογικής διοίκησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω των εικονικών τιμολογίων καθώς τα στοιχεία των εμπορικών συναλλαγών θα διαβιβάζονται αυτόματα στο σύστημα myDATA, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να έχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα των ροών στην αγορά.