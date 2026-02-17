Μετάθεση προθεσμιών και νέο χρονοδιάγραμμα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων

Για διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην έγκαιρη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψαν κοινή απόφαση για τη μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.



Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η ρύθμιση αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου, δηλαδή εκείνες με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2023, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ανταπόκρισή τους κρίνεται υψηλή, καθώς περίπου 34.000 από τις 38.000 υπόχρεες επιχειρήσεις έχουν ενεργοποιήσει ήδη τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών.

Νέο χρονοδιάγραμμα

Το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, με βάση την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, διαμορφώνεται ως εξής:

- 2/3/2026 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής



- από 2/3/2026 έως 3/5/2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με δυνατότητα παράλληλης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.



Υπενθυμίζεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:



1. Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή



2. Δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ: εφαρμογή timologio και εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές, οι οποίες καλύπτουν χωρίς κόστος και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.



Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/3/2026 και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος (2/3/2026 - 3/5/2026).



Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η παράβαση της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου (Ε. 2004/2026), θεωρείται ως μη έκδοση του τιμολογίου αυτού και ως εκ τούτου επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 57, περ. 5 και 6, ν. 5104/2024) κατά περίπτωση.



Συγκεκριμένα:



- Για μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.



- Για μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού συστήματος και 1.000Euro ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού συστήματος.



Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: