Νέο σύστημα στις συναλλαγές επιχειρήσεων - Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Από τις 2 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, βάζοντας οριστικό τέλος στην έκδοση και διακίνηση χάρτινων φορολογικών παραστατικών και ενισχύοντας το «οπλοστάσιο» του ελεγκτικού μηχανισμού για τον εντοπισμό κρουσμάτων «μαύρου» τζίρου και κλοπής ΦΠΑ με τη διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.



Το χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1.000.000 ευρώ το 2023 θα πρέπει να κάνουν συναλλαγές μόνο με ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως 31 Μαρτίου 2026, ενώ όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις από 1η Οκτωβρίου 2026 με περίοδος χάριτος για προσαρμογή έως 31 Δεκεμβρίου 2026.



Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά, ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το δέχεται ενώ για συναλλαγές με χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική και για χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν προαιρετική.



Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει μέσω παρόχου με επιλογή μιας από τις εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή μέσω της εφαρμογής «timologio» το οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ.

Τι κέρδισαν όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Με βάση το νόμο οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν 100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού και 100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο. Έτσι για να εξασφαλίσουν το φορο-μπόνους οι μεγάλες επιχειρήσεις με έναρξη εφαρμογής στις 2 Φεβρουαρίου θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 3 Αυγούστου 2026.



Το μέτρο αναμένεται να περιορίσει δραστικά τα φαινόμενα έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων για απόκρυψη τζίρου και κλοπής του ΦΠΑ καθώς οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν, να διασταυρώνουν και να επαληθεύουν αυτόματα σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα βοηθήσει τις φορολογικές αρχές στον εντοπισμό της μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ή της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για χαμηλότερα ποσά και στην καταπολέμηση της κυκλικής ή αλυσιδωτής απάτης, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος συμμόρφωσης στο ΦΠΑ, θα περιορίσει τα σφάλματα στην υποβολή των δεδομένων, μειώνοντας το κόστος για τη φορολογική διοίκηση και τους φορολογούμενους και θα διευκολύνει την έκδοση προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ.