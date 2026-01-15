Μειώθηκε οριακά ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με το 2024

Η αγορά φρέναρε τον Νοέμβριο 2025 σε τζίρους σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα (Νοέμβριο 2024) αλλά και σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης τζίρων που είχε τον Οκτώβριο 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 31.288.918 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 31.498.921 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,4%, και τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 22,0% .