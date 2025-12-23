Εφορία: Ποιοι κινδυνεύουν άμεσα με κατάσχεση και ποιοι προλαβαίνουν τη ρύθμιση

Με εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς κινούνται οι ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, την ώρα που τα χρέη προς το Δημόσιο συνεχίζουν να διογκώνονται. Τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ όπως τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι μόλις το 4,03% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ενταχθεί σε κάποια μορφή ρύθμισης.

Σε απόλυτους αριθμούς, από τα 87,5 δισ. ευρώ των οφειλών προς το Δημόσιο, ρυθμισμένα είναι μόλις 3,44 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το περιορισμένο εύρος της φορολογικής συμμόρφωσης και αφήνει τη συντριπτική πλειονότητα των χρεών εκτός οποιουδήποτε πλαισίου τακτοποίησης.

Τι μπορείς να κάνεις

Ας το πούμε καθαρά, με την εφορία δεν κερδίζεις χρόνο αν κάνεις τον αόρατο. Αν χρωστάς και δεν κινηθείς, το σύστημα κινείται μόνο του. Και κινείται γρήγορα. Παρακάτω θα βρεις έναν πλήρη, πρακτικό οδηγό για το τι ισχύει σήμερα, πότε ενεργοποιούνται κατασχέσεις και πώς γίνεται σωστά η ρύθμιση – χωρίς ωραιοποιήσεις.

Πότε μια οφειλή γίνεται «επικίνδυνη»

Μια οφειλή θεωρείται ληξιπρόθεσμη:

από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας πληρωμής

και από εκείνη τη στιγμή μπαίνουν προσαυξήσεις και τόκοι

Από εκεί και μετά, η ΑΑΔΕ έχει πλήρες δικαίωμα να ξεκινήσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Πότε μπορεί να γίνει κατάσχεση

Η κατάσχεση δεν απαιτεί δικαστική απόφαση. Γίνεται διοικητικά.

Ενεργοποιείται όταν:

υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή

δεν έχεις ενταχθεί σε ρύθμιση

ή έχεις χάσει τη ρύθμιση

Τι μπορεί να κατασχεθεί:

Τραπεζικοί λογαριασμοί (αυτόματα, ηλεκτρονικά)

Ενοίκια που εισπράττεις

Μισθοί & συντάξεις (πάνω από το ακατάσχετο)

Ακίνητα

Οχήματα

Εμπορεύματα & ταμείο (για επιχειρήσεις)

Μικρή αλλά κρίσιμη λεπτομέρεια: Αν δεν έχεις δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, η κατάσχεση μπορεί να πάρει όλο το ποσό.

Ακατάσχετος λογαριασμός – το απολύτως βασικό

Όριο: έως 1.250 ευρώ τον μήνα

Δηλώνεται μόνο ηλεκτρονικά στο myAADE

Ισχύει μόνο για έναν λογαριασμό

Χωρίς αυτόν, είσαι εκτεθειμένος. Τόσο απλά.

Ποιες ρυθμίσεις οφειλών υπάρχουν σήμερα

1. Πάγια ρύθμιση (η πιο συνηθισμένη)

Για ιδιώτες & επιχειρήσεις

Έως 24 δόσεις για τακτικούς φόρους (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ)

Έως 48 δόσεις για έκτακτους φόρους (πρόστιμα, φόροι κατόπιν ελέγχου)

Επιτόκιο περίπου 5% – 6%

Χάνεται αν:

καθυστερήσεις 2 δόσεις ή δεν πληρώσεις νέες υποχρεώσεις

2. Ρύθμιση κατόπιν ελέγχου

Αφορά μεγάλα ποσά

Προκύπτει μετά από:

φορολογικό έλεγχο

πρόστιμα

αναδρομικές οφειλές

Συνήθως έως 48 δόσεις

Αυστηρή επιτήρηση από την ΑΑΔΕ

3. Εξωδικαστικός μηχανισμός (κυρίως για επιχειρήσεις)

Για οφειλές σε:

εφορία

ασφαλιστικά ταμεία

τράπεζες

Περιλαμβάνει:

κούρεμα προσαυξήσεων

μεγάλο αριθμό δόσεων

Χρειάζεται:

βιωσιμότητα

οικονομικά στοιχεία

προσοχή (όχι μόνος σου, με σύμβουλο)

Πώς γίνεται η ρύθμιση βήμα-βήμα

Για ιδιώτες

Είσοδος στο myAADE

Επιλογή Οφειλές → Ρυθμίσεις

Διαλέγεις ρύθμιση

Βλέπεις δόση – επιτόκιο

Υποβάλλεις αίτηση

Πληρώνεις την πρώτη δόση άμεσα

Χωρίς πρώτη δόση, δεν ενεργοποιείται τίποτα.

Για επιχειρήσεις

Ίδια διαδικασία ηλεκτρονικά

Προσοχή:

ΦΠΑ & παρακρατούμενοι φόροι δεν συγχωρούνται

Αν χαθεί ρύθμιση, έρχονται κατασχέσεις εντός ημερών

Για μεγάλα ποσά:

λογιστής – φοροτεχνικός – σύμβουλος, όχι «θα το δω μόνος μου».

Τι συμβαίνει αν χάσεις τη ρύθμιση

Όλη η οφειλή γίνεται άμεσα απαιτητή

Επανέρχονται:

προσαυξήσεις

τόκοι

Ενεργοποιούνται:

κατασχέσεις

δεσμεύσεις λογαριασμών

Δεν επανεντάσσεσαι εύκολα

Με απλά λόγια: δεύτερη ευκαιρία δεν είναι δεδομένη.

Τι να κάνεις για να μη βρεθείς προ εκπλήξεως

Δήλωσε ακατάσχετο λογαριασμό

Μπες σε ρύθμιση πριν λήξει η οφειλή

Μην αφήνεις νέους φόρους απλήρωτους

Αν πιεστείς:

άλλαξε αριθμό δόσεων

όχι «σιωπή»

Συμπέρασμα (χωρίς στρογγυλέματα)

Η εφορία δεν ξεχνά, δεν περιμένει και δεν συμπονά. Αν όμως κινηθείς έγκαιρα, σου δίνει εργαλεία. Αν αργήσεις, στα παίρνει μόνη της.