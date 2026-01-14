Ξεμπλοκάρουν τα χρέη προς δήμους: Στον εξωδικαστικό και οφειλές με κατασχέσεις

Διέξοδο σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει χρέη προς δήμους ανοίγει νέα νομοθετική ρύθμιση, καθώς αίρεται ένα από τα βασικά «αγκάθια» του εξωδικαστικού μηχανισμού: ο αποκλεισμός οφειλών για τις οποίες είχαν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις ή άλλα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Μέχρι σήμερα, παρότι οι οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς δήμους μπορούσαν θεωρητικά να ενταχθούν στον εξωδικαστικό, στην πράξη οι κατασχέσεις λειτουργούσαν ως κόφτης, αφήνοντας εκτός ρύθμισης μεγάλο όγκο χρεών.

Με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιείται το άρθρο 26 του ν. 5143/2024 και επικαιροποιείται το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές προς ΟΤΑ.

Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό για τα χρέη προς ΟΤΑ

Το όριο υπαγωγής παραμένει στις 10.000 ευρώ, ωστόσο προβλέπεται ρητά ότι οι οφειλές δεν αποκλείονται πλέον από τη ρύθμιση ακόμη και αν έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις ή άλλα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρόκειται για αλλαγή-κλειδί, που ξεμπλοκάρει χιλιάδες υποθέσεις.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το σύνολο της οφειλής –κύριο ποσό, πρόστιμα και προσαυξήσεις– βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και, αποκλειστικά για τις ανάγκες του εξωδικαστικού, λογίζεται ως οφειλή προς το Δημόσιο, χωρίς να αλλάζει το γενικό καθεστώς των δημοτικών απαιτήσεων. Σε περίπτωση είσπραξης ποσών μέσω ρύθμισης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ παρακρατά ποσοστό 5% και αποδίδει τα υπόλοιπα στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα εντός 60 ημερών, αντί των 30 ημερών που ίσχυαν έως σήμερα.

Κατασχέσεις τέλος – αλλά με προϋποθέσεις

Κομβικό σημείο της νέας διάταξης είναι ότι η ύπαρξη αναγκαστικών ή διασφαλιστικών μέτρων δεν εμποδίζει πλέον την υποβολή αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, εφαρμόζονται και για τους δήμους οι κανόνες αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που ισχύουν για τους λοιπούς πιστωτές, ενώ με τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης προβλέπεται η άρση των κατασχέσεων και των διασφαλιστικών μέτρων που έχουν ήδη επιβληθεί.

Η ρύθμιση συνοδεύεται από σαφείς ασφαλιστικές δικλίδες. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επανέρχονται και οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν εκ νέου σε κατασχέσεις. Παράλληλα, αν τρίτος επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση, οι δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα αναγγέλλονται κανονικά ως δανειστές, διατηρώντας τον έλεγχο των μέτρων είσπραξης.

Ποιες οφειλές μπαίνουν – ποιες μένουν εκτός

Ρητά εξαιρούνται από τον εξωδικαστικό οφειλές που έχουν παραγραφεί ή παραγράφονται εντός λιγότερο από ενός έτους, καθώς και περιπτώσεις όπου το συνολικό ύψος των οφειλών προς κάθε δήμο ή νομικό του πρόσωπο υπολείπεται των 10.000 ευρώ. Οι δήμοι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ για την ένταξη των απαιτήσεών τους στον μηχανισμό, την πορεία της ρύθμισης, το ανεξόφλητο υπόλοιπο ή την απώλειά της.

Σε πρακτικό επίπεδο, η ρύθμιση αφορά χρέη από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, πρόστιμα πολεοδομικών ή δημοτικών παραβάσεων, μισθώματα δημοτικών ακινήτων, τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπές βεβαιωμένες οφειλές, που έως σήμερα «κόλλαγαν» στις κατασχέσεις χωρίς να οδηγούν σε ουσιαστική είσπραξη. Πλέον, οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και αν βρίσκονται σε στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης, αρκεί να τηρείται η συμφωνία ρύθμισης.