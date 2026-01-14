Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 έχει οριστικοποιηθεί και οι πληρωμές θα γίνουν την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Τα ποσά θα εμφανίζονται στα ΑΤΜ το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Συντάξεις ΟΑΕΕ

Συντάξεις ΟΓΑ

Συντάξεις ΕΤΑΑ

Κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από την ίδρυση του ΕΦΚΑ και μετά μέσω ΟΠΣ‑ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Συντάξεις ΙΚΑ‑ΕΤΑΜ

Συντάξεις Δημοσίου

Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

Συντάξεις ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Συντάξεις ΕΤΑΠ‑ΜΜΕ

Συντάξεις ΕΤΑΤ

Συνταξιούχοι ΔΕΗ και ΟΤΕ

Επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Οι πληρωμές ακολουθούν το καθιερωμένο πρόγραμμα του e‑ΕΦΚΑ για τις συντάξεις στο ξεκίνημα κάθε μήνα.