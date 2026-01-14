Δημόσιο: Επιπλέον άδεια 6 ημερών με αποδοχές – Ποιοι τη δικαιούνται

Νέα στοχευμένη παρέμβαση υπέρ των μονογονεϊκών οικογενειών στο Δημόσιο φέρνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και θεσπίζει ειδική άδεια έξι εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές για υπαλλήλους με αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Νέα ειδική άδεια για μονογονείς στο Δημόσιο

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» και προβλέπει τη χορήγηση έξι επιπλέον ημερών άδειας ανά ημερολογιακό έτος, πέραν όσων ήδη δικαιούνται οι εργαζόμενοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ποιοι δικαιούνται την άδεια

Το μέτρο αφορά ευρύ φάσμα εργαζομένων στο Δημόσιο και συγκεκριμένα:

πολιτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους,

υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους.

Κοινός παρονομαστής είναι η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων παιδιών, στοιχείο που, σύμφωνα με το υπουργείο, συνεπάγεται αυξημένες οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις.

Έξτρα ημέρες για πολύτεκνους μονογονείς

Για τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει προσαύξηση της άδειας κατά δύο επιπλέον εργάσιμες ημέρες για γονείς υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Στην πράξη, η ειδική άδεια μπορεί να φτάσει συνολικά τις οκτώ εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, με αποδοχές.

Μήνυμα στήριξης από το Δημόσιο

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, η Πολιτεία επιχειρεί να στείλει ένα καθαρό μήνυμα: οι μονογονείς στο Δημόσιο δεν αντιμετωπίζονται ως «στατιστική λεπτομέρεια», αλλά ως εργαζόμενοι με πραγματικές ανάγκες και πιεστικά ωράρια ζωής. Πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικού χαρακτήρα που έρχεται να καλύψει κενά της καθημερινότητας και να δώσει ανάσα σε γονείς που σηκώνουν μόνοι τους όλο το βάρος.



Σε μια περίοδο που η συζήτηση για την ισορροπία εργασίας και οικογένειας βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, η νέα ειδική άδεια προσθέτει ένα ακόμη –και όχι αμελητέο– εργαλείο στήριξης για τους εργαζόμενους του Δημοσίου.