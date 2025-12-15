Ετήσια άδεια: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2026 για εργαζομένους και επιχειρήσεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων, στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης της εργατικής νομοθεσίας. Οι αλλαγές δεν αγγίζουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην άδεια, φέρνουν όμως μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λήψης της και περιορίζουν αισθητά τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Με απλά λόγια δίνονται περισσότερες επιλογές για τους εργαζομένους, λιγότερα «χαρτιά» για τους εργοδότες.

Πιο ευέλικτη η κατάτμηση της ετήσιας άδειας

Η βασική αλλαγή αφορά την κατάτμηση της ετήσιας άδειας. Από το 2026, ο εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει την άδειά του σε περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, αρκεί να το ζητήσει εγγράφως από τον εργοδότη του.

Μέχρι σήμερα, η ενιαία χορήγηση της άδειας αποτελούσε τον κανόνα, με τις εξαιρέσεις να απαιτούν ειδική αιτιολόγηση. Πλέον, η τμηματική άδεια θεσμοθετείται ξεκάθαρα και γίνεται πιο λειτουργική, χωρίς όμως να μετατρέπεται σε «σκόρπιες μέρες ρεπό».

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας:

τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για εργαζόμενους με πενθήμερο,

τουλάχιστον 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο.

Στόχος είναι η άδεια να παραμένει πραγματικός χρόνος ανάπαυσης και όχι αποσπασματική απουσία από την εργασία.

Ο διάλογος εργοδότη – εργαζομένου παραμένει κρίσιμος

Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, δεν αλλάζει η βασική αρχή της συνεννόησης. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου, με σεβασμό τόσο στις ανάγκες της επιχείρησης όσο και στις προσωπικές ανάγκες του μισθωτού.

Σε περίπτωση αδιεξόδου, παραμένει ενεργός ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας ως μηχανισμού επίλυσης διαφορών.

Τέλος η προαναγγελία άδειας στο «Εργάνη»

Σημαντική ανάσα για τις επιχειρήσεις φέρνουν οι αλλαγές στη γραφειοκρατία. Από το 2026 καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», μια διαδικασία που μέχρι σήμερα προκαλούσε επιπλέον διοικητικό φόρτο.



Στη θέση της εισάγεται απολογιστική καταχώριση, η οποία θα γίνεται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγηση της άδειας. Το κράτος διατηρεί έτσι τη δυνατότητα ελέγχου, χωρίς να επιβαρύνονται καθημερινά οι επιχειρήσεις με επιπλέον δηλώσεις.

Τι δεν αλλάζει και είναι κρίσιμο

Παρά τις αλλαγές, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων παραμένουν αμετάβλητα:

Η διάρκεια της ετήσιας άδειας εξακολουθεί να συνδέεται με την προϋπηρεσία.

Η άδεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει άδεια από Μάιο έως Σεπτέμβριο, παρότι η διάταξη αυτή συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις για το κατά πόσο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας.

Το συνολικό αποτύπωμα των αλλαγών

Το νέο καθεστώς για την ετήσια κανονική άδεια επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευελιξία και την προστασία. Δεν πρόκειται για κατάργηση δικαιωμάτων, αλλά για προσαρμογή των διαδικασιών στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες επιλογές και σαφείς κανόνες: αυτό είναι το τρίπτυχο των αλλαγών που έρχονται από το 2026 – και θα κριθούν στην πράξη.

