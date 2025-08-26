Εργασιακό νομοσχέδιο: «Σπάει» η ετήσια άδεια – Τι αλλάζει για τους εργαζομένους

Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που οι εργαζόμενοι θα παίρνουν την ετήσια άδειά τους φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Οι αλλαγές καταργούν περιορισμούς δεκαετιών και δίνουν τη δυνατότητα προσαρμογής των ημερών άδειας στις πραγματικές ανάγκες κάθε εργαζόμενου.

Από το «όλα μαζί»… στο «όποτε σε βολεύει»

Μέχρι σήμερα, ο νόμος όριζε ότι η άδεια έπρεπε να δίνεται ενιαία – με εξαίρεση την κατάτμηση μετά από αίτημα του εργαζομένου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο συνεχόμενες εβδομάδες θα έπρεπε να παραμείνουν αδιάσπαστες. Πλέον, οι εργαζόμενοι, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, θα μπορούν να «σπάνε» την άδειά τους σε περισσότερα διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος, ακόμη και σε τέσσερις περιόδους.

Οι βασικοί κανόνες

Η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται κατ’ αρχήν ενιαία και σε συνεχόμενες ημέρες.

Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει γραπτώς κατάτμηση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρείται ένα ελάχιστο συνεχόμενο κομμάτι:

6 εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εργασία.

5 εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εργασία.

12 εργάσιμες ημέρες για ανηλίκους.

Δεν απαιτείται πλέον έγκριση από την Επιθεώρηση Εργασίας – η απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Νέα διαδικασία

Όλες οι αιτήσεις και αποφάσεις θα τηρούνται στην επιχείρηση για πέντε χρόνια, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, ώστε να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να δώσει περισσότερη ελευθερία στους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα υπάρχει πάντα ένα ελάχιστο διάστημα πραγματικής ξεκούρασης.