Κουτσούμπας για νέο πειθαρχικό: Θέλετε να βουλώσετε τα στόματα εργαζομένων, θα σπάσετε τα μούτρα σας

Στο πλευρό των εργαζομένων που αντιδρούν στο νέο πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τα νέα πειθαρχικά ως «εργαλεία ωμής τρομοκρατίας» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι φέρνει από την πίσω πόρτα την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καταστρατηγώντας το Σύνταγμα.

«Θέλετε να βουλώσετε τα στόματα των εργαζομένων. Η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει, θα σπάσετε τα μούτρα σας όταν προσπαθήσετε να το εφαρμόσετε», υποστήριξε από βήματος Ολομέλειας, καταγγέλλοντας πως «θεσπίζονται ποινές καρμανιόλα και εξαντλητικά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ. Καλά είστε με τα καλά σας;», όπως διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πακέτο της ΔΕΘ, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε πως περιλαμβάνει ένταση της εκμετάλλευσης, εντατικοποίηση της εργασίας αλλά και το νέο πειθαρχικό, υποστηρίζοντας πως τα όποια νέα μέτρα αποτελούν «περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι της κερδοφορίας».

Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε πως η απόφαση αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από το 2015 ισχύει στο ακέραιο, αφήνοντας αιχμές στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας: «περιμένουμε από εσάς του ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, να μας πείτε γιατί ανοίγετε θέμα επικαιροποίησης της απόφασης με μια επιστολή βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ, μιλώντας για δικαίωμα στην αυτοάμυνα, εξισώνοντας με αυτό τον τρόπο το θύτη με το θύμα».